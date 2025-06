La guerra Israel-Irán en 2025: Historia, ideología, estrategia y… el momento de la verdad

Meguilat Esther (el Libro de Esther) es el texto judío donde se cuenta la historia de Purim y se ordena celebrar la festividad. El Libro de Ester narra la historia acontecida en Susa, en la fastuosa corte del rey Asuero, emperador de Persia. Ante la nega tiva de la reina Vasti de obedecer al rey y presentarse en un ostentoso banquete ofrecido por aquél a sus subditos, éste decide destronarla y buscar otra esposa que ocupe su lugar. La candidata seleccionada entre las muchas bellezas del reino, poseedora de una hermosura extrema, será Ester, quien fuera presentada ante el monarca por uno de sus eunucos, responsable del harén. Ester es la prima e hija adoptiva de Mardoqueo, el judío; a instancias de éste, Ester no revelará inicialmente su pertenencia al pueblo hebreo. Mardoqueo —quien ha salvado la vida del rey, revelando la conspiración de dos eunucos que intentaban asesinarlo— se niega a arrodillarse ante el poderoso ministro del rey, Aman. Ello despierta su ira y la determinación de exterminarlo a él y a todo el pueblo hebreo, propósito que logra vehiculizar, convenciendo a Asuero de que el pueblo judío, poseedor y observante de otras leyes, constituye un obstáculo para los objetivos del imperio. El monarca promulga un edicto, en el que se ordena la aniquilación de todos los hebreos del Imperio en el día 13 del mes de Adar. Mardoqueo conmina a Ester a que interceda ante el rey a favor de su pueblo. En un comienzo, ella se resiste a asumir este rol, el cual implica el riesgo de su vida, dado que debería presentarse ante el rey sin haber sido llamada, lo cual, según la legislación del reino, significaba la inmediata ejecución del transgresor. No obstante, Ester termina comprometiéndose a comparecer ante Asuero, solicitando tan sólo una concesión de tres días antes de hacerlo, durante los cuales todos los judíos de Susa deberían ob servar un ayuno. Transcurrido el plazo, Ester se presenta ante el rey y éste no sólo no la castiga por ello, sino que acepta asistir al banquete que Ester le ofrecerá a él y a Aman, en donde le soli citará un favor. Aman está feliz con la invitación, pero aún re siente la pertinacia de Mardoqueo, para quien, entonces, prepara una horca. En el banquete ofrecido por Ester, ésta pide por su vida y por la de su pueblo, revelando que el enemigo que ha elucubrado su exterminio es Aman. Así es como este último ter minará colgado de la horca que estaba destinada a Mardoqueo, quien ocupará en su lugar el puesto de ministro. Asuero promulga un segundo edicto que permitía a los judíos defenderse y hasta instar a otros pueblos a que los apoyaran, el mismo día designado para su exterminio: el 13 de Adar. El edicto fue así ejecutado y el 14 de Adar, tras terminar con los enemigos, los judíos de todo el imperio Persa celebraron la victoria y estos días fueron instituidos como fiesta para las generaciones venideras…