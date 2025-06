Alfonso Rojo: “Sánchez, como los puteros Koldo y Ábalos o el comisionista Cerdán, va hacia prisión”

Va esto a tal velocidad y afloran tantas pifias que cuesta centrar el tiro.

A mi, por naturaleza, por formación y por los más 30 años que estuve dando tumbos por el Planeta Tierra, cubriendo como reportero de guerra los desastres generados por la estupidez humana, me tiene fascinado lo de Trump.

A Carter, que era un flojo, le secuestraron los iraníes a 52 diplomáticos y ciudadanos norteamericanos y estuvo penando 444 días sin hacer nada de provecho, lo que le costó perder la presidencia a manos de Reagan.

A Trump, que había dado dos semanas de plazo a los ayatolás para que reflexionarán, le han bastado tres días para reventarles a bombazos las instalaciones nucleares y anunciar que derrocará al infame régimen.

Hay muchos, seguro, que se echan las manos a la cabeza, hablan alarmados del peligro de una Tercera Guerra Mundial y se quejan llorosos de que nos van a poner el litro de gasolina dos euros, pero coincidirán conmigo en que el pelirrojo inquilino de la Casa Blanca los tiene como el caballo de Espartero. Y que donde pone el ojo, pone la bala.

Dicho esto, vamos a lo nuestro, que es de aurora boreal y está más cerca.

El ultimo informe de la UCO ha sido un misil en la linea de flotación de ese buque siniestro que es el PSOE.

Sabíamos que eran puteros y que llevaban siete años metiendo la mano en la caja común, pero la Guardia Civil nos ha facilitado los detalles y el ‘modus operandi’. Eso -corrupción retransmitida vía Whatsapp y grabación de móvil- es devastador.

No creo que los puteros Ábalos y Koldo o Cerdán -el blanqueador de los etarras, el interlocutor con el golpista Puigdemont y el repartidor de las mordidas en la obra pública- canten de plano, como vaticinan algunos, porque la ‘omerta’ -el pacto de silencio entre mafiosos- tarda en erosionarse y esos tres mangantes todavía viven creyendo ingenuamente que el ‘capo’ acudirá en su rescate.

Su problema es que dentro de nada, tal como avanzan las cosas, el Nº-1, el ‘capo’, el marido de Begoña, puede estar en una situación tan precaria como las suyas.

Sánchez no se va, no cederá la presidencia a Illa como quiere Zapatero para poder seguir mangando dos años y tampoco convocará elecciones ‘motu propio’, pero hay muchas probabilidades de que salga y no precisamente lucido en próximos informes de la UCO.

Y de ahí a la imputación y el banquillo hay un paso.

Son una organización criminal y si en España hay Justicia digna de ese nombre, tienen que terminar todos en la cárcel.