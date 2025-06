Alfonso Rojo: “Sánchez va como pollo sin cabeza y entran a escena el chavista Zapatero y Pepito Blanco”

Sánchez y su cuadrilla de maleantes deben pensar que todo el monte es orgasmo.

No me he equivocado ni ha habido un lapsus lingue.

He dicho orgasmo y no orégano, porque lo de estos caraduras va mucho más de orgía desenfrenada que de hierbas aromáticas.

Viven convencidos de que le han tomado la medida al sufrido pueblo español, lo que es parcialmente cierto, y no se cortan un pelo.

¿Me va a decir alguno de ustedes que no entendió el marido de Begoña lo que le explicaba Rutte sobre la inversión en Defensa?

Claro que lo entendió, entre otras razones porque las cifras se las dieron por escrito y subrayadas.

Y a pesar de eso, retornó muy ufano, convoco una rueda de prensa sin periodistas y alardeó de haber desafiado a Trump y de lograr que el secretario general de la OTAN aceptara que España se quede en el 2,1% del PIB en gasto militar, mientras el resto de socios tiene que apoquinar el 5%.

Sonaba todo muy extraño y con motivo. En menos de 24 horas llegó la puntualización de Rutte y resulta que hay que dedicar como mínimo un 3,5% a gasto directo, más un 1,5% adicional destinado a mejorar infraestructuras relacionadas con la seguridad.

Pero al tipo y a sus palmeros, les da igual. Ya no les importa ni hacer el ridículo.

Van como un pollo sin cabeza, pero el objetivo, lo único relevante, es aguantar como sea en el poder hasta 2007 y seguir robando dos años.

Y en esa tarea -además de Sánchez– están todos, desde Zapatero a Pepiño Blanco, pasando por Patxi López, Armengol, Puente, Torres, Illa, López, Chivite y por supuesto los apesebrados de la Brunete Pedrete periodística.

Por eso Ábalos, el putero llorón que iba a a colaborar con la Justicia, se lo ha pensado mejor y le ha dicho al magistrado que no se reconoce en los audios.

Los que le grababa a granel Koldo, quien tampoco se acuerda de nada.

Es lo que han pactado con La Moncloa, donde les han dicho que resistan, porque si el Nº-1 sobrevive al verano, a lo mejor le da tiempo a desmantelar la UCO de la Guardia Civil y a que Bolaños manosee la Justicia y la instrucción dependa en el futuro de los fiscales.

Y en eso caso, a ellos dos y a Cerdán les harán un apaño y aquí paz y después gloria. Que si arreglaron lo de los EREs, que ha sido el mayor latrocinio de la Occidente y modificaron el Código Penal, para exonerar de malversación a los golpistas catalanes, son capaces de cualquier cosa.

Y en medio del vodevil, entra en escena Zapatero manchado de sangre y petróleo chavista, como una especie de ‘presidente en la sombra’ y se asoma entre bambalinas Pepiño Blanco, al que señalan como ‘cerebro’ del sistema de mordidas.

Y todos pillando comisiones y haciéndose multimillonarios.

Esto es la España de Sánchez, damas y caballeros.