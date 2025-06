Alfonso Rojo: “La consigna es repetir como una letanía que Sánchez no sabía nada y es una víctima”

Es tan ridículo como divertido el patético esfuerzo que está haciendo la ‘Brunete Pedrete’ para salvar a Sánchez, intentando separar al marido de Begoña de la tentacular corrupción de su infame régimen.

Al principio, cuando comenzó a aflorar la mugre, la consigna de La Moncloa -sumisamente recibida y aplicada por los periodistas amarrados al pesebre oficial- fue negar los chanchullos, insultar a los medios de comunicación que los revelaban y echar basura sobre los jueces que empezaban a instruir los casos.

El peso de las evidencias y los informes de la UCO han forzado un cambio radical del guión y ahora el lema es otro, difundido con el mismo desparpajo que el anterior: ‘nada implica a Sánchez’.

Se trata de repetir como una letanía que Pedro, el pobre Pedro, no sabía nada, que alguien tan bueno, transparente y noble como él no podía sospechar algo así y es en realidad la víctima.

Que lo sucedido, desde los furgones de putas a las comisiones ilegales, pasando por el saqueo de la obra publica, no es un atraco al sufrido pueblo español, sino una traición a un estadista estelar, que ha colocado a España a la cabeza del mundo. Un santo contra quien conspiran periodistas ultras, jueces montaraces y guardias civiles rencorosos.

Y en la ardua tarea de diseminar esta grotesca fábula no laboran sólo la Cadena SER, El País o RTVE.

Volvía ayer a casa a eso de las 10 de la noche, después de haber llevado a mi hija Bárbara a un sarao y se me ocurrió sintonizar la COPE en la radio del coche.

Estaba en ese momento en pleno fragor ‘La Linterna’ y tuve que escuchar a uno de sus eximios tertulianos que lo que pasa en las política española es una nimiedad, porque lo grave de verdad es que Rajoy le dijera a Bárcenas ‘se fuerte’ y que nada salpica a Sánchez, por cuya honradez ponía el opinador la mano en el fuego.

Mande a botepronto un Whatasapp a Angel Expósito, comentando festivo que me acaba de enterar gracias a su programa de que Begoña era ‘catedrática’, el hermano músico trabajaba de sol en la Diputación de Badajoz, el amo del PSOE no estaba presente en el Consejo de Ministros que aprobó la ayuda millonaria a Air Europa, Ábalos y Cerdán no habían sido secretarios de Organización del PSOE, no había habido ‘sobrinas’ de gerifaltes socialistas cobrando por no hacer nada en empresas públicas, el Fiscal García Ortiz no había revelado secretos y un montón de cosas mas, incluyendo por supuesto que ninguno de los citados prosperó y se lo llevó crudo bajo la sombra protectora del Nº-1.

Expósito, que es buen amigo y un periodista sabio y con retranca, me respondió con un emoticono sonriente y tres palabras. “Es sólo uno”.

Cierto, era sólo uno de sus tertulianos quien repetía como un loro el argumentario monclovita, pero es importante subrayar que ninguno de los otros le llevó la contraria.

Así nos va.

Creo que sobra aclarar que apague la radio.