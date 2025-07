Una luz en la oscuridad

La honradez no consiste en no robar, sino en no robar pudiendo hacerlo.

¿Saben ustedes por qué hay menos casos de corrupción, en aquellos partidos políticos que hasta la fecha no han tenido responsabilidades de gobierno?

Pues por eso mismo, porque hasta la fecha no han tenido responsabilidad de gobierno más que en su casa y, algunos, solo a ratos.

Y claro, tan solo a un idiota, o a un pervertido, se le ocurriría corromper a ´un don nadie´, salvo que sea para satisfacer algún oscuro e inconfesable deseo lúbrico.

Para en justicia poder medir comparativamente el grado de corrupción e iniquidad de los partidos políticos y sus líderes, es necesario que todos hayan tenido el mismo grado de poder durante un espacio de tiempo similar.

Todo lo demás no es más que juegos florales de charlatanería gañán.

Sin embargo, quiero pensar, me gustaría creer, que, en el espectro político español, aún queda gente honesta a la que, por nuestra propia supervivencia, brindar una oportunidad.

Y no por ingenua candidez, no, sino porque, no nos queda otra.