El legado del ‘papa wok’ Francisco

Mientras en España seguimos comiéndonos con patatas, todo el sectario legado legislativo del hacendado ´minero´ ZP, gracias a la permisividad de una derecha ´pagafantista´, cobarde y acomplejada, en EEUU las cosas funcionan de otra manera.

Así, y en este orden de cosas, a iniciativa del presidente Trump, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una medida legislativa, largamente esperada por el movimiento provida, consistente en retirar toda la financiación federal a ´Planned Parenthood´, la mayor organización abortista del mundo. No se trata de ninguna medida legalmente restrictiva de las condiciones existentes del aborto en EEUU; no; simplemente se trata de que cada uno se pague su ´fiesta´.

Por su parte, como no podía ser de otra manera, el arzobispo de Washington, D.C., cardenal Robert McElroy, conocido por sus puntos de vista ´progres´ y su alineación con el ya desaparecido papa Francisco, que fue quien lo nombró para ese cargo el 6 de enero de 2025, ha calificado las políticas de Trump, como “moralmente repugnantes”. ¡Qué pedrada tiene el tío! Una vez más, la pretendida superioridad moral de la izquierda, a la hora de juzgar y repartir carnés de homologación moral.

Realmente, el problema del ´satrapismo woke´, es el legado por años que dejan tras de sí, el día que desaparecen, y que, en el caso de Francisco, que no daba puntada sin hilo, ha sido prolífico. Véase el caso del ´bergogliano´ arzobispo de Madrid, cuando no de la ´tragacionista´ Conferencia Episcopal Española Plus, con faldas y a lo loco, descaradamente al servicio de los ´tics´ del sátrapa monclovita.

Y es que, como no podría ser de otra manera, ´hijos de gato, mininos´.