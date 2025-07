La lucha eterna: el hombre entre el bien y el mal

“Ayer mismo le decía al señor cura de Norefontes que el bien y el mal deben hallarse equilibrados, o si lo prefería, superpuestos uno y otro sin mezclarse, como dos líquidos de distinta densidad. Al oír mis razones, el señor cura se echó a reír… Mi parroquia se halla consumida por el aburrimiento; ésa es la palabra exacta. ¡Como tantas otras parroquias! El tedio lo devora todo ante nuestra vista y nos sentimos incapaces de hacer nada.”. (Diario de un cura rural. Georges Bernanos)

Sonreímos al igual que aquel cura si alguien nos asegura que el bien y el mal están equilibrados, porque vemos tanta maldad a nuestro alrededor que muy posiblemente esta Tierra esté muy cerca del infierno. Notables teólogos explican que el infierno se reduce a un Dogma de Fe, pero está vacío, o, como escribió Sartre, «El infierno son los otros», pero acaso el infierno sea también uno mismo, ese abismo interior donde libramos la batalla más antigua: la elección entre un bien y un mal que, como pensaba el cura de Norefontes. el mal gana por goleada. No es una cuestión meramente teológica o filosófica, sino una guerra íntima, diaria, que se libra en las sombras del alma. ¿Qué nos inclina hacia un lado u otro? ¿Es la autoestima, esa frágil construcción del yo, la que nos empuja a buscar grandeza o a hundirnos en el fango? ¿O son las pasiones, esos fuegos que nos consumen y nos exaltan, las que dictan nuestro camino?

Y nos miramos, más de lo que debiéramos, en el espejo roto de la autoestima. El hombre moderno, narcisista y vacío, busca desesperadamente confirmar su valor. Pero aquí surge la primera tentación: ¿se afirmará mediante la virtud o mediante el pecado? Hay quienes, como los santos, edifican su dignidad en el sacrificio, en la entrega silenciosa. Otros, en cambio, encuentran en el mal una perversa satisfacción: humillar al débil, acumular poder, saborear el dolor ajeno. La autoestima, cuando está enferma, puede convertirse en un monstruo que se alimenta de la destrucción de todo lo que se le opone o considera hostil.

Georges Bernanos lo entendía bien. En su obra, «Diario de un cura rural», el protagonista lucha contra la desesperación, mientras otros personajes sucumben al orgullo y la crueldad. No es la pobreza lo que corroe al hombre, sino el resentimiento, esa envidia que nace de compararse con los demás y sentirse inferior. El mal, entonces, se convierte en una venganza contra la propia miseria.

Y las pasiones: ¿son demonios o motores?

El cuerpo grita, la sangre arde, y el alma a menudo obedece. Las pasiones no son malas en sí mismas —sin ellas, el amor, el arte, la misma fe serían imposibles—, pero cuando se desbordan, arrastran al hombre al abismo. La lujuria, la avaricia, la ira… son fuerzas que pueden ennoblecer o degradar, según cómo se las dome.

Pero hay algo más insidioso: la pereza espiritual. No el mero ocio, sino esa cobardía que nos lleva a elegir el mal por comodidad. «El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones», se dice, pero también de indiferencia. Muchos crímenes no se cometen por odio, sino por falta de valor para hacer el bien.

¿Libertad o esclavitud?

Al final, la elección entre el bien y el mal es un acto de libertad, pero una libertad envenenada por nuestras heridas. El hombre que hace el mal a menudo cree que se libera, cuando en realidad se encadena. Como escribió Dostoievski: «Si Dios no existe, todo está permitido», pero también todo carece de sentido.

El bien, en cambio, exige coraje. No es la moralina de los débiles, sino la rebelión contra la propia miseria. El santo y el criminal tienen algo en común: ambos eligen con furia. La diferencia está en que uno se abraza a la luz, aunque lo queme, y el otro prefiere las tinieblas, aunque lo asfixien.

Conclusión: la batalla que no cesa

No hay respuestas fáciles. Cada hombre es un campo de batalla donde luchan ángeles y demonios. Pero acaso la verdadera dignidad no esté en vencer siempre, sino en seguir luchando, en no rendirse a la tentación de creer que el mal es más fuerte. Como diría Bernanos, «Dios no vence nunca, pero tampoco pierde nunca». Y mientras haya un hombre que resista, la luz no se apagará del todo.

Fco. A. Juan Mata (caballero templario)