España necesita una nueva corrupción

España está harta… pero no de la corrupción. Está harta de la misma corrupción de siempre. La vieja, rancia, burocrática, funcionarial. La que apesta pero no sorprende. Como en un restaurante que lleva treinta años sirviendo el mismo plato recalentado y ya ni el camarero se molesta en fingir entusiasmo. Aquí seguimos comiendo la misma bazofia moral, y encima pagando la cuenta a escote.

La ciudadanía no pide limpieza. Pide renovación: un cambio de escoria, no su erradicación. Como quien cambia de pareja no porque ame, sino porque se aburre. La corrupción española ha entrado en fase de agotamiento narrativo. Repite tramas. Ya no hay emoción. Se necesita una nueva temporada de saqueo institucional con más ritmo, más guion y más depravación.

Del sobre a la orgía institucional

Nos hemos modernizado. Del maletín al burdel, del pelotazo al masaje tántrico con cargo a los fondos europeos. La nueva élite política es tan aficionada a las palabras “resiliencia”, “agenda 2030” y “diversidad”, como al gin-tonic con coca, las orgías de madrugada y el catre bien pagado. Progresistas en el atril, puteros en la práctica. La doble moral de siempre, pero con subvención y perspectiva de género.

Y no es casual. Esta es, en realidad, la nueva ideología socialcomunista del poder:

“Casa nueva (o varias, mejor en República Dominicana), coche nuevo, y nueva compañera (o compañero, según la orientación del día).”

Un lema no declarado pero omnipresente. Es la ecuación perfecta que mueve la corrupción moderna: hipocresía institucional, sexo de pago, contratos cruzados y vidas de lujo escondidas tras el discurso de la lucha social.

Mientras tanto, el ciudadano medio —el que madruga, paga impuestos y aún cree en la ley— hace cuentas para llenar el depósito, mientras observa cómo los apóstoles del progresismo se compran mansiones, se rebozan en orgías y eligen consorte como quien cambia de coche oficial.

La restauración del vicio: del turnismo al esperpento

Nada nuevo bajo el sol. Esto ya lo vivimos con Alfonso XIII, cuando el poder se repartía como naipes marcados entre dos partidos gemelos que jugaban a ser enemigos. Turnismo institucionalizado, clientelismo compulsivo, urnas bajo sospecha y difuntos con derecho a voto. La única diferencia es que ahora las mesas electorales se decoran con banderas arcoíris y globos de sostenibilidad.

Los vivos ya no votan con esperanza. Votan con resignación, cuando no con náusea. Porque saben que detrás de cada promesa hay un contrato adjudicado al cuñado, una subvención inflada al “compañere”, una factura por noche loca en un reservado de lujo.

Y mientras tanto, la oposición juega a hacerse la escandalizada, pero solo está entrenando para cuando le toque el turno. No son alternativa: son el relevo natural de la infamia. Como los antiguos partidos del turno pacífico, pero con peor oratoria, menos formación y más hambre atrasada. El pozo séptico nacional España entera se ha convertido en un pozo séptico político y moral. Uno de esos que, si no se abre y se limpia con regularidad, acumula gases mortales. Y aquí llevamos décadas sin abrirlo. Tantos excrementos institucionales, tanta inmundicia pública compactada, que cuando finalmente estalle —porque estallará—, no solo salpicará: matará. Porque los pozos sépticos no perdonan el olvido. Y en este caso, la podredumbre no es solo pestilente: es letal. Cuando el hedor se normaliza, la muerte cívica se convierte en rutina. El día que alguien levante la tapa del Estado, sin filtros ni maquillaje, la peste será insoportable. Y muchos caerán. El esperpento institucional de Su Sanchidad Petrus Golfus Hispánicus

Pedro Sánchez no es solo un presidente; es una representación grotesca de todos los vicios del poder moderno. Su Sanchidad Petrus Golfus Hispánicus —alter ego posmoderno entre Valle-Inclán y Fernando de Rojas— no gobierna: representa. No lidera: declama. Se dirige a sus fieles como un pontífice secular, desde el púlpito de su narcisismo, con sermones llenos de fingida humildad, dogmas progresistas y letanías de superioridad moral. Finge transparencia mientras su entorno nada en lodo. Habla de regeneración mientras compra votos con amnistías, indultos y pactos con los herederos del terror. Ataca a jueces, insulta a la prensa libre y después clama que “las instituciones funcionan”. Su corte es un reflejo perfecto de la Corte de los Milagros: los tullidos del día recuperan salud por la noche, y los militantes decepcionados en público se arrodillan en privado. La retórica regeneracionista esconde una red de lealtades clientelares, una versión refinada del Patio de Monipodio, donde el botín se reparte entre los que aplauden más alto. Todo tiene un precio. Todo es negociable. Hasta la dignidad. Y mientras la tragicomedia avanza, el pueblo calla. Calla por miedo. Calla por hartazgo. Calla porque, como en el Retablo de las Maravillas, nadie se atreve a decir que el rey está desnudo, que el relato está vacío, que todo es una farsa. Solo falta que, como en Cervantes, irrumpa un militar, un furrier, alguien ajeno a la comedia, que diga lo obvio: aquí no hay nada que ver. Y que lo diga a palos. La función política en España es también un homenaje a La Celestina, donde el amor es transacción, la virtud se alquila y los burdeles se confunden con despachos oficiales. La alcahuetería es virtud política, la manipulación, un arte; y la progresía institucional, una cofradía de proxenetas morales disfrazados de salvadores. Epílogo: la Ínsula Barataria al revés En esta democracia de cartón, ni Sancho querría la ínsula. Porque el consejo de Don Quijote —“teme a Dios, conoce a ti mismo, di siempre la verdad aunque te cueste la vida”— suena a broma cruel en este lodazal de poder y mentira. Aquí se premia al que miente mejor, al que más aplaude, al que más rápido cambia de compañera, de discurso y de chaqueta.