La maldición de los idiomas

Creo firmemente que la existencia de múltiples idiomas es una maldición bíblica, máxime cuando se utilizan para levantar barreras y excluir.

No me imagino nada más maravilloso que entenderme en el mismo idioma con un chino, un inglés, un español, un árabe, un ruso,… Nada más maravilloso que recorrer el mundo entendiéndome con todos sus pobladores en cualquier lugar y en un mismo lenguaje, en vez de no enterarme de nada, aislarme, no poder conversar, recurrir a un intérprete o, ahora, a una máquina.

¿Si los animales irracionales se entienden entre ellos hayan donde hayan nacido, no sería extraordinario hacerlo igual los humanos? ¿Se imaginan a un perro nacido en España que no se entendiese con otro nacido en Francia? ¿O a una vaca, un caballo, una oveja, un tigre? ¿Qué sería de las aves si no trinasen igual entre ellos y en cualquier parte?

Los humanos, y sobre todo los vitriólicos independentistas y varios negociantes, se empeñan en resucitar idiomas o dialectos ya muertos porque la gente ha preferido aprender y utilizar uno de los dos idiomas más hablados del mundo (inglés y español), en lugar de otro minoritario y en decadencia. Y los resucitan para levantar barreras entre ciudadanos del mismo país o para hacer negocio y vivir del cuento y de la enseñanza de ese dialecto ya arrinconado en el desván de la historia. Es lo que está pasando en España con el vascuence, el catalán, el gallego y ahora el asturiano, el castúo,… por culpa de políticos racistas, irresponsables y corruptos, que oficializan una lengua casi muerta para imponerla en todos los niveles de la sociedad, desde los medios de comunicación hasta la educación, área que cobra gran importancia cuando se trata de inmersión lingüística.

Y quienes defienden esa tesis de la riqueza de los idiomas como bien cultural propio y universal afirman que Shakespeare, Cervantes, Dostoievski, Goethe no hubieran escrito lo que escribieron, sin reconocer que habrían creado lo mismo en el idioma que hubieran hablado, leído y escrito.

Y como los humanos somos como somos, hasta el lenguaje de signos es local y al igual que existen diferentes idiomas, también hay diversas lenguas de signos, cada una con su propia gramática, vocabulario y estructura, desarrolladas en las comunidades lingüísticas de distintos lugares. Pobres sordos, tampoco se entienden con los de otras regiones y países, cuando podrían haber desarrollado un esperanto de signos para todos los juicos del mundo. ¡Lo que hubieran ganado!

Los nefastos independentistas también propugnan y se enriquecen desarrollando un lenguaje de signos en vascuence, catalán, gallego, asturiano, castúo y los que vengan. ¡Vivan las caenas! ¡Que desgracia!

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL