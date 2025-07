El derrumbe de la justicia, la seguridad y la convivencia en España. La renuncia a lo más elemental sin apenas darnos cuenta

Esta frase, tan certera como demoledora, resume el drama que atraviesa la sociedad española: la renuncia progresiva, inadvertida y casi resignada a los principios más elementales que han hecho posible la civilización, la prosperidad y la paz social. Todo aquello que durante siglos fue considerado innegociable —la protección de la vida, la libertad, la propiedad, el respeto a la ley, la certeza de que el criminal sería apartado— se ha ido desmoronando, desmontado pieza a pieza, bajo el disfraz de un supuesto “progreso” que, en realidad, ha traído inseguridad, miedo y decadencia.La renuncia inadvertida a lo elemental: El derrumbe de la justicia, la seguridad y la convivencia en España.

Los asideros de la civilización: ¿qué hemos perdido?

¿Cuáles eran esos asideros básicos, esos fundamentos inamovibles?

Estos principios, lejos de ser abstractos, eran vividos y sentidos por la gente corriente como el suelo firme bajo sus pies. Eran el escudo contra la arbitrariedad, la violencia y la ley del más fuerte.

El espejismo del “progreso” y la demolición del castigo

¿Por qué y cómo se ha desmontado este edificio?

En nombre del “progreso”, de la reinserción, la reeducación y otras pamplinas ideológicas, se ha vaciado de contenido el castigo, se ha puesto el foco en el delincuente (al que muchos consideran una víctima de la sociedad) y no en la víctima, se ha relativizado la gravedad del crimen y se ha vendido la idea de que la severidad es incompatible con la civilización.

Vulnerabilidad, miedo y fractura social: las consecuencias de la renuncia

¿Qué ocurre cuando se derrumban estos asideros?

La consecuencia es una sociedad vulnerable, desprotegida, desmoralizada. La gente corriente, decente, la mayoría honrada, se siente cada vez más sóla ante el peligro. Los asideros que daban sentido y seguridad —la ley, el Estado, la policía, la justicia— han sido socavados por discursos buenistas y políticas irresponsables.

En España delinquir sale barato: la impunidad como norma

¿Por qué los delincuentes —nacionales y extranjeros— actúan con tanta impunidad?

Porque delinquir sale barato. No hay castigo ejemplar, no hay apartamiento real, y la reincidencia es la norma. El mensaje que recibe la sociedad es demoledor: la ley no protege, el Estado no castiga, la convivencia es papel mojado.

Los okupas se ríen de los propietarios, protegidos por vacíos legales y una justicia lenta e ineficaz.

Las bandas y mafias se sienten impunes, porque saben que la policía tiene las manos atadas y que la justicia es lenta, garantista y poco disuasoria.

Los delincuentes extranjeros reinciden sin temor a la expulsión, porque las trabas administrativas, la falta de acuerdos con países de origen y la complicidad institucional lo permiten.

Los reincidentes entran y salen de prisión como Pedro -Sánchez- por su casa, sin que la sociedad vea una respuesta contundente.

La inmigración masiva y descontrolada: agravante de la crisis

¿Por qué la inmigración masiva y descontrolada agrava la crisis de seguridad y convivencia?

Porque no se trata solo de números, sino de la entrada de miles de personas que, en demasiados casos, no comparten ni respetan los valores, tradiciones, normas y costumbres que han hecho posible la vida en común en España. Muchos de ellos desprecian la civilización que encuentran, ven nuestras leyes como signos de debilidad y consideran legítimo atentar contra ellas.

La delincuencia asociada a inmigrantes ilegales, la ocupación de viviendas, la formación de bandas y la violencia en barrios enteros son síntomas de un proceso de descomposición acelerado.

La gestión opaca de los centros de acogida, las subvenciones a ONGs y la falta de control alimentan un negocio millonario, mientras los ciudadanos españoles ven recortados sus derechos y servicios.

La impunidad de los delincuentes extranjeros, la dificultad para expulsarlos y la falta de integración real generan tensiones, pérdida de cohesión y aparición de guetos urbanos.

El deber elemental: apartar a los malvados, proteger a los honrados

¿Por qué es imprescindible recuperar el principio del apartamiento del delincuente?

Porque no hay civilización posible sin justicia, sin castigo al delincuente, sin apartamiento de quienes destruyen la convivencia. La experiencia histórica lo demuestra: donde la ley se cumple y el criminal es apartado, florecen la prosperidad y la confianza. Donde la impunidad reina, la sociedad se degrada.

El encarcelamiento, los trabajos forzados, la cadena perpetua o la pena de muerte no eran barbarie, sino medidas de protección colectiva, de disuasión y de justicia. La compasión mal entendida, la impunidad o el relativismo solo conducen al caos y a la decadencia.

La función esencial del Estado y de las leyes ha sido, y debe seguir siendo, proteger a la mayoría honrada y decente frente a la minoría que perturba la paz. No es compatible con la civilización tolerar a quienes atentan contra la vida, la libertad, la propiedad o el honor de los demás.

¿Por qué la gente corriente acude a la autoridad?

Porque es elemental: existen malvados —además de idiotas— y cuando estos nos persiguen, nos arruinan la vida, nos roban, nos agreden o nos destruyen, hay que recurrir a la autoridad para que impida que nos perjudiquen, sin contemplaciones.

La autoridad existe para proteger a la gente decente de los malvados y de los idiotas. Cuando no lo hace, deja de ser autoridad y se convierte en cómplice de la injusticia y la barbarie.

Garantismo, indultos y amnistías: la perversión del sentido de la justicia

¿Qué mensaje recibe la sociedad cuando el Estado perdona, indulta o amnistía a quienes han atentado gravemente contra la convivencia, la legalidad y la seguridad?

Que delinquir sale barato y que, si uno pertenece a determinados colectivos, partidos o ideologías, puede contar con la indulgencia del poder.

y que, si uno pertenece a determinados colectivos, partidos o ideologías, puede contar con la indulgencia del poder. Que las víctimas no importan , que su sufrimiento es secundario frente a los intereses políticos o a la ingeniería social.

, que su sufrimiento es secundario frente a los intereses políticos o a la ingeniería social. Que la ley es papel mojado, que la autoridad es débil y que la justicia es selectiva, arbitraria y voluble.

En las últimas décadas, quienes se autodenominan progresistas han impulsado una transformación profunda del sistema penal y judicial español. La severidad, la ejemplaridad y el apartamiento del delincuente han sido sustituidos por una retórica de “justicia restaurativa”, “reeducación”, “reinserción” y “garantismo”. Se legisla para que los violadores, agresores sexuales, pederastas y criminales de todo tipo vean reducidas sus penas, accedan a beneficios penitenciarios, salgan antes de prisión o, directamente, no ingresen nunca.

La llamada “Ley del solo sí es sí” ha provocado la excarcelación y rebaja de penas de centenares de delincuentes sexuales, muchos de ellos reincidentes, ante el estupor y la indignación de las víctimas y la sociedad.

ha provocado la excarcelación y rebaja de penas de centenares de delincuentes sexuales, muchos de ellos reincidentes, ante el estupor y la indignación de las víctimas y la sociedad. La excusa de la reinserción se utiliza para justificar la laxitud en la ejecución de las penas, la concesión de terceros grados, permisos, libertades condicionales y beneficios penitenciarios, incluso a quienes no muestran el menor arrepentimiento ni voluntad de cambio.

se utiliza para justificar la laxitud en la ejecución de las penas, la concesión de terceros grados, permisos, libertades condicionales y beneficios penitenciarios, incluso a quienes no muestran el menor arrepentimiento ni voluntad de cambio. Indultos a políticos condenados por corrupción, rebelión, sedición o desobediencia . El caso de los líderes independentistas catalanes condenados por el golpe de Estado de 2017 es paradigmático: no solo no han pedido perdón, sino que han anunciado que volverán a intentarlo.

. El caso de los líderes independentistas catalanes condenados por el golpe de Estado de 2017 es paradigmático: no solo no han pedido perdón, sino que han anunciado que volverán a intentarlo. Amnistías a quienes han atentado contra la legalidad constitucional, han desviado fondos públicos, destruido mobiliario urbano, participado en acciones de guerrilla urbana, saboteado infraestructuras, agredido a policías y guardias civiles, y sembrado el caos en calles y carreteras.

Esta política de perdón institucionalizado no solo desmoraliza a la gente decente y honrada, sino que alimenta el cinismo, la desconfianza y el resentimiento. Los delincuentes, lejos de reinsertarse, se envalentonan; las víctimas, lejos de sentirse protegidas, se sienten abandonadas; la sociedad, lejos de avanzar hacia la civilización, retrocede hacia la ley del más fuerte.

La justicia no es compasión con el criminal, sino protección de la víctima y de la sociedad. No es relativismo, sino firmeza. No es perdón indiscriminado, sino castigo proporcional y ejemplar.

¿Qué hacer? Propuestas para restaurar la civilización y la justicia

¿Cómo revertir este proceso y recuperar los asideros perdidos?

Restaurar el monopolio estatal de la violencia en favor de la ley y la justicia . El Estado debe ser fuerte, justo y eficaz, y no abdicar de su función esencial.

. El Estado debe ser fuerte, justo y eficaz, y no abdicar de su función esencial. Expulsión inmediata de delincuentes extranjeros reincidentes . No puede haber excusas ni vacilaciones: quien atenta contra la convivencia debe ser apartado sin contemplaciones.

. No puede haber excusas ni vacilaciones: quien atenta contra la convivencia debe ser apartado sin contemplaciones. Fin de la impunidad para okupas, mafias y bandas . La ley debe cumplirse con firmeza, y la protección de la propiedad debe ser absoluta.

. La ley debe cumplirse con firmeza, y la protección de la propiedad debe ser absoluta. Transparencia total en la gestión de fondos públicos y ONGs . No más opacidad, clientelismo ni negocio migratorio a costa de los ciudadanos.

. No más opacidad, clientelismo ni negocio migratorio a costa de los ciudadanos. Protección real y efectiva de la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos . La seguridad jurídica y la previsibilidad deben ser restauradas como condiciones imprescindibles para el progreso.

. La seguridad jurídica y la previsibilidad deben ser restauradas como condiciones imprescindibles para el progreso. Defensa activa de los valores, costumbres y tradiciones que nos han hecho libres y civilizados. No es xenofobia ni intolerancia, sino supervivencia y justicia.

El riesgo existencial: ¿qué está en juego si no actuamos?

La historia enseña que las civilizaciones no caen solo por enemigos externos, sino por la pérdida de confianza, de vigor y de voluntad de autodefensa. Cuando los ciudadanos perciben que su vida, su libertad y su propiedad no valen nada, que el Estado protege más al agresor que a la víctima, el colapso moral y social es solo cuestión de tiempo.

La renuncia inadvertida a los principios elementales ha traído inseguridad, decadencia y miedo. Recuperarlos es la única vía para que la gente decente vuelva a vivir en paz y para que España recupere el pulso de la civilización que la ha hecho grande.

En definitiva:

No hay civilización sin justicia, ni justicia sin castigo, ni castigo sin apartamiento real del delincuente. Todo lo demás —reeducación, reinserción, compasión mal entendida— solo tiene sentido cuando la seguridad de los honrados está garantizada.

Recuperar lo elemental, lo básico, lo obvio, no es retroceder, sino avanzar hacia una sociedad donde la gente corriente pueda vivir, trabajar y prosperar sin miedo, con la certeza de que la ley está de su lado y no del lado del criminal.