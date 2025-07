Ramiro Grau Morancho: «Torre comedia, que puede acabar en tragedia»

Los sucesos de Torre Pacheco evidencian, una vez más, que la integración es imposible, sobre todo cuando más del 30% de la población son moros, con otra religión, otras costumbres, etc.

Y, posiblemente, con poco trabajo, o lo que es peor, escasas ganas de trabajar.

Si España tiene cuatro o cinco millones de parados, suponiendo que no sean más, ¿qué necesidad tenemos de seguir permitiendo la entrada masiva de inmigrantes, por tierra, mar y aire…?

Desde que el nuevo Conde Don Julián (Pedro Sánchez) llegó a la Moncloa, hace más de siete años, abrió de par en par las puertas de nuestra Patria, supongo que obedeciendo órdenes de su amo y señor, Soros, y otros prebostes de la masonería y el judaísmo internacional.

¿Qué pasará en Torre Pacheco cuando se vayan retirando, paulatinamente, los Guardias Civiles, por ser necesarios en otros lugares, pues el Cuerpo está prácticamente desmantelado por su enemigo público número 2, Grande Marlaska…? (El número 1 es Sánchez, gran “amigo de la UCO”, como todos sabemos).

Cualquier sociólogo de medio pelo, de esos que se “deforman” en la facultad marxista de ciencias políticas y sociología de la UCM, les dirá que a mayor número de extranjeros, menor integración, pues hacen sus propios guetos, donde viven, malviven o subsisten, básicamente de las ayudas sociales que el gobierno da generosamente a los extranjeros, pero niega a los nacionales de origen, o cicatera…

Una población ilegal, en la mayoría de los casos, que están unos años en esa situación irregular, pues ello les permitirá la “regularización por arraigo”, empadronados en los ayuntamientos, a pesar de no tener derecho alguno a residir en España, etc., creo son el caldo de cultivo de toda esta violencia, que por desgracia va en aumento.

Siempre pensé que conceder el control de la inmigración a la Policía Nacional fue un error, posiblemente intencionado, pues la Guardia Civil hubiera ejercido ese control con mayor eficacia y competencia…

Pero ya sabemos que a los gobiernos, tantos peperos como socialistas, no les hace mucha gracia la Guardia Civil, pues es un cuerpo de naturaleza y estructura militar, que no se casa con nadie, y no descarto que algún día vayan al palacio de la Moncloa ¡a detener a Pedro Sánchez, por orden del Tribunal Supremo, naturalmente!

Y ese día brindaré con cava, aragonés, por supuesto, que hay muy buenos cavas en la zona de Calatayud, Ainzón, etc.