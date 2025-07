Torre Pacheco, el nuevo frente de batalla: el fracaso del multiculturalismo… recordando Las Navas de Tolosa

Por increíble que parezca, España conmemora hoy uno de los momentos más luminosos de su historia: la victoria en la batalla de las Navas de Tolosa, hace exactamente 813 años. Aquel 16 de julio de 1212, una coalición de reinos cristianos consiguió una gesta épica: frenar —y comenzar a revertir— el avance de un yihadismo violento que campaba impunemente por la Península Ibérica. No era una lucha racial, sino civilizatoria: libertad contra sumisión, cultura frente a fanatismo, Occidente contra barbarie.

Y, sin embargo, en 2025, esa fecha gloriosa pasa inadvertida para los gobernantes y medios de comunicación. Nadie la recuerda. Nadie la honra. Porque recordar que aquí se combatió y venció una amenaza ideológica, religiosa y expansionista ofende a los actuales custodios de lo políticamente correcto. Y porque hoy, más de ocho siglos después, España ya no defiende sus fronteras… ni físicas, ni culturales, ni simbólicas.

Donde antaño cabalgaban reyes cristianos hacia la defensa de la civilización europea, hoy lo que cabalga sin freno es la inmigración masiva, descontrolada, asimétrica y profundamente lesiva para nuestra integridad nacional. Una inmigración que viene no impulsada por el deseo de integrarse, sino por una combinación de programas de sustitución demográfica, redes de tráfico fronterizo, chantaje diplomático, y una mentalidad colonial invertida que contempla a Europa —y particularmente a España— no como refugio, sino como botín.

Torre Pacheco: cuando el multiculturalismo se convierte en humillación

El caso de Torre Pacheco no es un “caso aislado”, por mucho que la planicie mediática insista en venderlo así. No. Torre Pacheco es la consecuencia lógica de un modelo fallido, de una ideología suicida que ha sustituido los deberes por los derechos, la integración por la justificación, y la defensa del ciudadano nacional por el aplauso al “otro”, sin exigirle absolutamente nada.

Un anciano humillado, tirado al suelo. Un agresor marroquí, un joven que ondea la bandera de su país tras la paliza como si aquello fuera acto de victoria simbólica. ¿Dónde está la integración? ¿Dónde está el horror mediático que llenó los platós cuando a un futbolista le gritaron desde una grada? La diferencia no se explica por el acto, sino por quien lo comete y quien lo sufre. Mientras más “próximo” seas al canon woke de víctima protegida, más inmunidad institucional obtienes. Si eres español, blanco, mayor, trabajador, criado en los valores occidentales… entonces, simplemente, te jodes.

Porque en este país corrompido por una élite acomplejada, desconectada de la realidad de los barrios, del transporte público desbordado, de los hospitales saturados y de las escuelas donde el español empieza a ser una lengua extranjera, el sentido común está prohibido. Y cualquier crítica a esta realidad es “discurso de odio”. Pero el odio real, el que se traduce en agresiones, amenazas, acoso a mujeres, desprecio a la ley y exaltación de la superioridad cultural islámica, ese tiene bula.

El islamismo político y la nostalgia del Al-Ándalus: una amenaza simbólica muy real

¿De verdad creemos que las banderas marroquíes que flamean en Torre Pacheco son un guiño inocente a la identidad? ¿De verdad no entendemos, o no queremos entender, que hay un proyecto detrás, una nostalgia cultivada durante generaciones, una agenda familiarizada con la idea de que España está por “recuperar”?

Muchos musulmanes que hoy habitan en España, especialmente aquellos educados bajo las matrices ideológicas del islamismo político —wahabismo, salafismo, o incluso corrientes panarabistas— no ven a España como una nación soberana, sino como una “tierra expropiada” que algún día deberá ser reincorporada al mundo islámico. Esa obsesión por Al-Andalus no es una anécdota folclórica. Es el marco mental que legitima simbólicamente la ocupación del espacio público, el rechazo de nuestras leyes, la superioridad moral islámica y la idea de que los españoles deben sentirse, cuando menos, huéspedes en su propia casa.

¿Y qué hace el Estado frente a eso? Financia, subvenciona y calla. Callan los “expertos en convivencia”, los arquitectos del multiculturalismo de despacho, los bienpensantes que viven en barrios ignífugos a los que no llega el caos que han impuesto para los demás. Callan —y censuran— cuando se dice que hay barrios que ya no son territorio español sino enclaves tribales, donde la Constitución se ha sustituido por el código de honor familiar, el miedo a la represalia, y la obediencia a autoridades religiosas locales.

El multiculturalismo ha fracasado. Y no por racismo, sino porque solo puede funcionar si todas las partes quieren integrarse como iguales. Cuando uno viene a vivir contigo, acepta tus reglas. Cuando uno viene a reemplazarte, niega tus valores, menosprecia tu historia, exige tus impuestos… y luego te tilda de racista si te atreves a decirle que basta.

De Las Navas de Tolosa… al retroceso cultural de hoy

Hoy conmemoramos que España venció, un 16 de julio de 1212, al mayor ejército musulmán del Occidente medieval en Las Navas de Tolosa. No fue solo una batalla por el territorio, fue una batalla por un modelo de civilización. Fue un rechazo explícito a un proyecto teocrático, a un imperialismo basado en la “jihad”, al sometimiento de mujeres, judíos, cristianos y disidentes bajo la sharía.

Y sin embargo, hoy, en 2025, esa memoria incomoda. Nos dicen que no hay que mirar al pasado, pero nos exigen asumir culpas de hace cinco siglos que no cometimos. Nos dicen que España fue opresora, cuando la verdad es que fue de las pocas civilizaciones que supo integrar sin exterminar, evangelizar sin aniquilar, educar sin someter.

Si hace 813 años los españoles unieron fuerzas para detener al islamismo político que pretendía eternizarse en nuestra tierra, hoy deberíamos unir fuerzas para frenar su infiltración cultural, su arrogancia simbólica y, sobre todo, el colaboracionismo interno que lo promueve desde nuestras propias instituciones.

España, ¿país racista? No. País cobarde

La verdadera tragedia no es que un grupo de individuos desprecie nuestro modo de vida mientras se beneficia de él. La tragedia es que los que deberían defenderlo se limitan a pedir perdón por existir. Que las élites, los intelectuales, los partidos mayoritarios y los medios dominantes corran a excusar lo injustificable, a criminalizar la defensa propia, y a denigrar a quien aún se atreve a decir que esto no funciona.

Torre Pacheco ha hablado. Lo ha hecho con violencia, con desprecio, con una bandera que ondea el desafío y no la convivencia. Y el país que hace 813 años derrotó a un imperio islámico hoy ni siquiera puede levantar la voz sin que le llamen fascista.

La pregunta ya no es si hay un problema.La pregunta es cuánto más vamos a tragar.

Y cuánto queda de la dignidad de aquel 16 de julio de hace ocho siglos.

Porque si nos olvidamos de quiénes somos,

si domestican nuestra memoria,

si neutralizan nuestro coraje,

acabaremos siendo nosotros los ocupados. Esta vez, sin ejército.

Y sin alma.