Juan Pérez de Mungía: «El Calígula proxeneta»

El adalid de la libertad feminista cayó rendido a los pies de la regente del prostíbulo que ha alimentado su vida, su matrimonio y su patrimonio. Viene ahora a difundirse lo que desde esta columna denunciamos, que Sánchez se procuraba pingües beneficios de las rentas de su suegro mientras se dedicaba a la extorsión a cuenta de las grabaciones en el burdel de los pederastas y pervertidos de su partido. Como para que se haga eco Feijoó, con la carga pesada del pasado de su partido, hoy de la mano del Equipo Económico del austericida Cristóbal Montoro. Quién sabe de cómo la cultura animalista y pederasta saltará a la escena pública cuando se desvele la evidencia de Pegasus. Bien saben aunarse los que con la sola mirada adivinan de qué sexo cojea cada quién. De la pulsión escópica, hablaba Lacan, esa pulsión que conecta a los miembros del Hole Club en los retretes del inframundo de Zerolo mirándose de hito ahito. Bien sabe Mohamed VI compartiendo lecho en Ghana. El suegro de Sánchez ya contribuyó al SIDA, como Sánchez hizo lo propio con el abandono a su suerte de los enfermos de Covid que le sirvieron para ampliar su poder, cerrar las Cortes, confinar a los ciudadanos y ahorrar pensiones públicas. Calígula contaba con el mismo poder que otros emperadores, dice Quereas, pero sólo él lo usaba en toda su extensión haciendo del Estado el instrumento coercitivo para someter a todos como esclavos a su servicio, convertido en dios, en el puto amo. Si quieres contar conmigo renuncia a un acuerdo con mis enemigos, dice Sánchez. Verborrea de medidas retóricas frente a la corrupción que administra y de la que se sirve.

Pedro Sánchez es ese cacique prostibulario del que no es posible imaginarse sus delitos, cuando se ha servido del capital que procura la extorsión, de la complicidad, de la prostitución de menores de edad, como de chaperos y pervertidos que deambulaban por las saunas de su suegro. Un gánster dicen ahora los que, en otro tiempo, le adulaban. Bien escogió este canalla de libro a quien quería encumbrarse a catedrática desde la tribuna de quien adornó su existencia con los pingües beneficios de su prostibulario padre. De esa cultura de la impunidad nace el hábito que hace al monje, como el corrupto Ábalos, al frente del discurso contra la corrupción, feminista por socialista, consumidor contumaz de sexo pagado con dinero público. El PSOEz no sabe quién paga a quién qué, a cuenta del partido. Como Cerdán, el factotum de la cittá. Y ahora, la heredera del tesoro de Cerdán, Rebeca Torró, vinculada a adjudicaciones a Levantina Ingeniería y Construcción, de José Ruz, investigada en la trama Sánchez-Ábalos-Koldo-Cerdán. Las elecciones democráticas del bipartidismo convertidas en una elección entre puteros y formas de cohecho y prevaricación.

Sánchez, un simulador amnésico que no guarda, ni memoria ni sentido de sus actos. El adalid de la memoria carece de memoria de sí mismo. ¿Como puede ser tan débil este Estado para no interponer obstáculos a quien se sirve de todos para su delirio de pasar a la historia canalla?. ¿No es lo que pasó con el Führer?. A la historia Calígula. No hay nada como hacer realidad el delirio de Zapatero, el muñidor y mercader de asesinos y delincuentes, de que la respuesta está en el viento,. ¡Que la suerte te acompañe!. El mismo delincuente de manual que monetiza cada relación. El sueldo multiplicado del Consejo de Estado le sabía a poco. ¡Y estas estúpidas mercenarias, corifeos de Sánchez, queriendo ilegalizar la prostitución de la que ha vivido su puto amo, cuando han servido a sus devaneos colocando a sus querindongas! Máscaras de mujeres histéricas que rinden pleitesía a sus putos amos, si son tan poderosos como lascivos. ¿A que viene que Adriana Lastra se rasgue como víctima las vestiduras de lo que ya sabía, y sabía de Sanchez?. ¡Como han contribuido a la destrucción de ese proyecto redentista de la patria socialista que se mantiene como quimera en la noche de los tiempos! El círculo íntimo se nutre de los beneficios de una fiscalidad confiscatoria que mantiene en nómina a cuantos indignos, torpes, o pobres de la tierra pueden comprarse, a unos por codicia, a otros por necesidad, a aquellos otros por inútiles esbirros. ¿Ay, Patxi López, cuán bien te has servido de tu ignorancia, tu inanidad y vacío? Para lo demás, la política del caos, del desorden, de la inseguridad. La política social de servirse del delito como válvula de escape para perpetuarse en el poder dando carta de ciudadanía al burka.

Los mismos beneficios que le proporciona la extorsión, la tergiversación y suplantación de lo real, el amaño, las estafas y las mordidas, comportamientos delictivos todos que se escalan a medida del narcisismo del sátrapa, sea el plagio de su tesis, la autoría interpuesta de los negros de sus libros de memoria anticipados, la manipulación de las votaciones, los contratos fraudulentos, las malversaciones, el cohecho, el tráfico de influencias, y la prevaricación. Quien comete un delito puede cometer todos. Sanchez ha encontrado a sus dobles, ni se sabe todavía cuántos, muchos de los que deambulan ante la momia de la Moncloa. Feliz aprendiz Bolaños. La «metástasis jurídica» de Conde Pumpido, su admirable capacidad para retorcer las leyes contra la Constitución y declarar legal todo lo que no está explícitamente prohibido. Conde Pumpido vulnera en cada acto el principio nulla poena sine lege. Ni la prostitución, ni la pederastia, ni el incesto están prohibidos. Son legales. Como la autoamnistía inmediata o diferida. No en vano Sanchez con su lapsus linguae en el Congreso mostró cuán lejos está de castigar la corrupción con sus medidas retóricas y vacías. La gran tarea de la regeneración democrática burlada por quien puede ignorar la ética mas básica ignorando lo que prometió cumplir frente a un monarca tan estúpido como irrelevante, que practica su silencio y complicidad para aparecer en el Hola, de la percha de su ama. La indignidad vestida de oropel desde la distancia artificial de quien todo lo quiere ignorar porque carece de autoridad y prestigio. Ya sabíamos que no se requiere altura intelectual para ser monarca.

En muchas zonas pobres, la mafia sustituye al Estado: ofrece préstamos, empleo o «justicia». Sanchez cultiva una imagen de protector de aquellos usuarios de su comunidad LGTBIQ+, de okupas e inmigrantes que destruyen el tejido social, mientras colabora con agentes que le permiten monetizar sus intereses, con dictadores como Maduro, Mohamed VI, las organizaciones terroristas que viven del Estado, de Hamás o Bildu, convertidos en protectores de quien se sirven. ¡Que mas dá que se firme el 5% de incremento del presupuesto de defensa en Europa!. La omertá rige la estrategia para dificultar las investigaciones judiciales y si acaso hay alguien que desvele sus secretos ante jueces honrados, manipular la legalidad, negociar la amnistía y administrar la impunidad y exonerar las deudas. Aduladores y esbirros tiene que se adhieren como lapas repitiendo como papagallos sus estrategias delictivas para seguir consumiendo su posición. Aprovechemos el tiempo que nos queda para obtener más.

No es posible que exista alguien que pueda creer a un mentiroso compulsivo, un político psicópata, digno de ser admirado por los mejores delincuentes que ha proporcionado la historia. El craxo Pedro acabará en los tribunales, cuando sus sicarios puedan cantar, sin temor a perder la vida. Viene dejando muchos cadáveres por el camino. Vivimos el retrato en directo de aquella película de Jose Luis García Sánchez donde los miembros del club de pesca quieren silenciar su propio envenenamiento mientras uno a uno caen envenenados por truchas en descomposición. La corte de Saló que repite esa metáfora del marqués de Sade, las 120 jornadas de Sodoma, que viene a suicidarse en la Grand Bouche, mientras las putas huyen cuando adivinan el futuro que les aguarda con sus proxenetas. Sánchez es ese tipo, que a la sazón nos toma por idiotas, que persevera en su comportamiento delictivo. Es un criminal, el padrino de una mafia gubernamental, capo di tutti capi, rodeado de consiglieris que asesoran al Don, partícipe a título lucrativo, del caporegime que ejecuta las órdenes del Don, de sottocapis, de soldati que realizan los cobros, de jóvenes picciotti que obedecen las instrucciones más oscuras para lograr medrar en la famiglia y de asociatti que son los colaboradores externos que realiza actividades ilegales para la famiglia. Y tiene en TVE el epítome de la farsa. No importa tanto que el PSOEz se destruya a sí mismo, como que arrastre en su caída, la libertad y el Estado.