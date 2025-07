Victor Entrialgo: «Aquí chupa todo el mundo»

Aquí chupa el PSOE y sus socios que más cuidado le ofrecen, chupa la oposición que padece, su miseria y su pobreza, chupan los que a España despiezan, chupan los contratistas y los medios que ahora giran, chupan ministros y ex ministros tras 7 años de investigar, chupan sumar y podemos, que no se quieren bajar.

He ahí sufrido contribuyente por qué no termina de caer este cambalache nauseabundo y transversal donde todo el mundo es dueño. Menudo chollo este Gobierno y su debilidad.

Dueña es la partitocracia que llamamos democracia que conduce a la corrupción y en ella los sondólogos que imponen qué decir y qué hacer, estrategia electoral y ausencia de liderazgo, proyecto y criterio de quien debe conducir. Como seguir al GPS y acabar en un terraplén.

Pero no son los estadísticos que se equivocan unas veces queriendo y otras sin querer los que tienen que decir que España es tal o cual, con ese aire de chamanes del selfish electoral y nos dicen que España es así o asao y que, por eso, a los españoles hay que darles para comer este pienso o el otro.

Y como si ésta España desarraigada, deseosa de encontrar la salida para volver a las cosas y olvidar esta pesadilla no fuera dinámica, dicen ahora algunos que lo suyo es un proyecto transversal. Políticos que repiten sin variar una miaja lo que dice su chamán.

Quien dice eso es que no tiene nada que aportar, es que no tiene criterio con una «centralidad impostada» sin arremangarse los pantalones ni meterse en el río, ahora que ya no cubre. España necesita gente que que piense por sí misma, que tenga criterio, opinión y proyecto, por más que en ocasiones puede estar equivocada.

La democracia exige elegir cada diputado y separación de poderes y, mientras eso llega, líderes con criterio que convoquen a un proyecto común y señalen por donde hay que ir porque esto es un jaula de grillos y cabilas de mediocres.

Porque hoy de España es dueña la España que se lucra con la lacra, la España de los caras, la que da igual que la burlen, la que está subvencionada. Una España sin rumbo y con muchos dueños donde chupa todo el mundo que no sabe adonde va, un delirio sanchista que tiene los Santos bemoles de proclamarse desde la tribuna del Parlamento «político limpio y ejemplar», con un cinismo que debiera estar recogido en el Código penal.