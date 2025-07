Fco. A. Juan Mata: «Una bandera contra la indiferencia»

Durante 67 días y 67 noches, ondeó en la terraza de Javier Fesser Pérez de Petinto la bandera de Palestina. No era un gesto simbólico sin más, ni una provocación. Era una muestra de solidaridad, de compromiso humano, de denuncia silenciosa pero firme frente al sufrimiento insoportable que vive la población civil en Gaza.

Javier Fesser no necesita presentación entre los amantes del cine: ganador de siete Premios Goya, nominado en once ocasiones, y también candidato al Oscar, su filmografía está marcada por una sensibilidad poco común, por la capacidad de contar con humor, ternura y profundidad las historias que nos definen. Pero, en este caso, su gesto no vino a través de una pantalla, sino desde el balcón de su propia casa. Y no fue una ficción: fue un acto de conciencia.

La bandera fue retirada tras recibir un mensaje del administrador de la comunidad. Al parecer, algún vecino consideró su presencia “estéticamente inapropiada”. La Ley de Propiedad Horizontal respalda esa objeción: las fachadas son elementos comunes, y colocar cualquier elemento visible requiere autorización por mayoría en junta de propietarios. Javier no discutió. La retiró de inmediato y pidió disculpas por no haber pedido permiso.

Sin embargo, ese aparente punto final se convirtió en el principio de otra historia: la de los muchos vecinos que sí vieron en esa bandera un acto de humanidad, no una molestia. “Gracias por tu gesto valiente”, “Nos encanta que ondee”, “Apoyamos esa postura”, “Pensaba seguir tu ejemplo”, le dijeron. Frente a una queja silenciosa, surgieron muchas voces de apoyo, de admiración, de gratitud.

En la próxima junta de vecinos, Javier pedirá el permiso correspondiente. Pero lo hará con una propuesta clara: que no sea solo su bandera, sino la de toda la comunidad. Que el gesto de solidaridad se convierta en una decisión colectiva, compartida. Porque si el dolor es global, también puede serlo la compasión.

En tiempos donde el horror de Gaza ha dejado de ocupar portadas y titulares, y donde el silencio empieza a sonar más fuerte que las bombas, este tipo de gestos cobran un valor incalculable. No son meros actos simbólicos. Son afirmaciones morales. Son recordatorios de que la indiferencia —como decía King— puede ser tan dañina como la injusticia misma.

Este episodio revela mucho sobre el tipo de sociedad que queremos ser. Una donde las normas se respeten, sí, pero también una donde la ética no se subordine a la estética, y donde haya espacio para la empatía, incluso en los entornos más cotidianos como una comunidad de vecinos.

Fesser, que nunca ha sido amigo de banderas ni de siglas, reconoce que esta, en concreto, representa hoy mucho más que una nación o una causa política. Es la bandera de los que claman por el derecho a la vida, a la justicia, a la paz. La bandera de quienes no se resignan a mirar hacia otro lado.

Y por eso lanza una propuesta que trasciende su edificio: que más comunidades hagan lo mismo. Que se atrevan a ondear la bandera de Palestina como un gesto colectivo, sereno y firme, de humanidad compartida.

Quizá algunos no estén de acuerdo. Quizá otros prefieran no “mezclar” estos asuntos con la vida vecinal. Pero conviene recordar que lo que se está viviendo en Gaza no es una opinión: es una tragedia. Y que, a veces, hasta un balcón puede ser una trinchera de dignidad.

Gracias, Javier, por recordarnos que hay gestos que, aunque silenciosos, hablan más alto que mil discursos. Y que la verdadera valentía no siempre está en la gran pantalla, sino en los pequeños actos cotidianos que se atreven a desafiar la indiferencia.