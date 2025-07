«Suspenso» al Gobierno y «sin derecho» a la convocatoria de septiembre

El Gobierno de Pedro Sánchez ha revalidado, curso tras curso, su pésima gestión con una deliberada mezcla de irresponsabilidad institucional, cinismo político y desprecio absoluto por la legalidad y la transparencia. A estas alturas del mandato, solo cabe calificar su acción de gobierno como un absoluto suspenso. Pero no uno cualquiera: este Ejecutivo ni siquiera merece la oportunidad de una recuperación en septiembre. El país no puede permitirse más prórrogas ni más engaños.

Suspender unos Presupuestos Generales del Estado —siendo el instrumento esencial para la gobernabilidad— durante dos años consecutivos es mucho más que una torpeza: ¡es un fraude democrático!. No aprobar cuentas públicas, en tiempo y forma, equivale a gobernar por decreto-ley , a golpe de improvisación y de favores pactados en la oscuridad con socios radicales y separatistas. Lo más grave no es solo que no se hayan aprobado los nuevos presupuestos, sino que ni siquiera se haya presentado un proyecto. Ni uno. Puro desdén institucional con tintes de una manifiesta megalomania.

España, mientras tanto, sigue sin «techo de gasto ni objetivos de estabilidad presupuestaria» para 2025. Todo un atentado a la responsabilidad fiscal que le exige Bruselas, los mercados y, sobre todo, los ciudadanos. ¿Cómo se puede planificar el futuro sin una base contable sobre la que trabajar? El Gobierno tiene clara su respuesta: no se planifica, se sobrevive, se reparten subvenciones y propaganda, se improvisa y se miente.

Mientras tanto, la corrupción se multiplica por diez en torno al PSOE, como en los peores años del felipismo y de los ERE andaluces. Pedro Sánchez afirma sin pestañear que desde 2018 se acabó la corrupción sistémica. Pero los hechos lo desmienten con contundencia:

El «caso Koldo», con el exasesor de Ábalos como cabecilla de una trama de comisiones por contratos sanitarios. Un escándalo millonario con implicaciones directas en el Ministerio de Transportes.

El «caso Mediador», con el exdiputado socialista «Tito Berni» como protagonista de un desfile de prostíbulos, cocaína y mordidas a empresarios. Un lodazal ético y penal que ha salpicado a los escaños socialistas del Congreso.

Las «subvenciones a familiares» del presidente –incluyendo una ayuda de 3.000 euros a la madre de Sánchez para “mejoras energéticas” en su vivienda madrileña– mientras miles de españoles mendigan el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y acuden a las «colas del hambre» de Cáritas y de las instituciones eclesiásticas.

La situación de la «Fiscal General del Estado», cuya pareja está investigada por delitos económicos mientras ella sigue blindada en su puesto para garantizar que el PSOE siga disfrutando de total impunidad judicial.

Las «tramas clientelares» en numerosos ayuntamientos socialistas, con contrataciones a dedo, chiringuitos y redes de colocación bajo cobertura institucional.

A todo esto hay que sumar un «Parlamento bloqueado», donde se limita el control al Ejecutivo, las ruedas de prensa son un monólogo filtrado, y el Congreso se utiliza para lanzar globos sonda propagandísticos. RTVE es ya una plataforma oficialista al servicio de la causa, y buena parte del poder judicial vive bajo amenaza de reformas ad hoc si no se pliega a los intereses gubernamentales.

Pedro Sánchez intenta distraer la atención con sus giras internacionales, sus cumbres con Lula, Petro, Boric o Maduro y sus discursos contra la “ultraderecha”, pero en casa los números no le cuadran, el crédito político se le agota y la realidad se impone: no hay dinero, no hay leyes clave, no hay reformas estructurales ni hay voluntad de gobernar seriamente.

Este Gobierno ha suspendido. Ha suspendido en democracia, en economía, en transparencia, en ética y en institucionalidad. Y lo ha hecho de forma tan clamorosa que no merece ni siquiera recuperar en septiembre. Lo único digno, justo y responsable sería su dimisión o, en su defecto, una moción de censura, que ponga fin a esta legislatura fallida, ineficaz y sobretodo corrupta.

Porque cuando un alumno se burla de sus profesores, copia en los exámenes, insulta al resto de sus compañeros de clase y destroza el material escolar, lo único que procede, en justicia, no es un aprobado general «por compasión», sino una expulsión inmediata y fulminante.