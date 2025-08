Tatuajes, cicatrices y piel pintarrajeada: la epidemia del gusto standard… El feísmo nos salvará y nos hará libres…

De un tiempo a esta parte, España ha abrazado con una naturalidad casi ofensiva el “feísmo” como nuevo canon estético y social. Basta un paseo por cualquier playa o centro urbano para comprobarlo: el cuerpo, ese último reducto de la individualidad, se ha convertido en una pura superficie de experimentación estética donde reina la tinta y el mensaje. Atrás quedó el clásico ideal; bienvenidos a la era en que cuerpos parecen mapas del metro en hora punta, una cartografía de memes, símbolos paradigmáticos y anhelos pintados. Bajo la apariencia de libertad, lo que asoma es el ensayo general de la uniformidad estéticamente justificada.

El Tatuaje: Del Margen a la Epidemia

Recordemos que, hasta hace poco, los tatuajes eran signo de marginalidad: marineros, legionarios, prostitutas o presos portaban esas marcas como declaración de permanecer fuera del sistema. La “radicalidad” era real, un acto de autoexclusión y desafío. Sin embargo, aquel gesto transgresor, es hoy tendencia, hype, artículo de consumo: la cultura punk vendiendo su alma al escaparte, el emblema antisistema convertido en el jersey de rebajas que todos pelean por llevar. Tatuarse ya no es excluyente; es el ticket de entrada al club del borreguismo como seña de identidad.

Pero el gregarismo —ese deseo de pertenecer— es el motor oculto de todo este barniz de rebeldía. El individuo se anhela diferente… exactamente igual que los demás. La lógica, más borrega que iconoclasta: la ansiedad de ser reconocido, de integrarse, de recibir la aprobación de la tribu posmoderna. No te tatúas (solo) para ti: te tatúas para ser mirado, para pertenecer al club de los distintos que lucen los mismos dragones, las mismas calaveras, el mandala obligatorio.

Perfil Sociodemográfico: ¿Quiénes se tatúan hoy?

Los datos son contundentes y rompen muchos estereotipos. En España (sexto país mundial en tatuados), la mayor parte de quienes eligen la tinta sobre la piel son mujeres de mediana edad (entre 30 y 49 años), con estudios superiores, en pareja, con empleo fijo, nacionalidad española y orientación política mayormente centrada (ni extremos de izquierda ni de derecha). Un fenómeno transversal que desmiente la supuesta adscripción marginal. Casi un 90% de los encuestados en ciertos estudios son mujeres; la ratio es de dos mujeres tatuadas por cada hombre. Además, la tendencia religiosa de origen suele ser cristiana, pero con una notable minoría de practicantes estrictos: la mayoría es poco o nada practicante.

El segmentado contraste: los no tatuados, en cambio, presentan equilibrio de sexo, suelen ser casados, tienen estudios superiores y empleo fijo, pero se inclinan más hacia el centro-izquierda político y mantienen cierta práctica religiosa ya sea cristiana o musulmana. Por tanto, el tatuaje es ahora lenguaje de una nueva clase media, intelectualizada, estable y, paradójicamente, conservadora en su ansia de pertenencia grupal.

Psicología del Tatuaje: Entre la autoafirmación y el gusto preempaquetado

¿Por qué a la gente le gusta tatuarse? El tatuaje ya no es simple adorno: es grito de identidad, terapia, autobiografía en clave gráfica, un “te lo cuento con imágenes” para la era de Instagram. Las razones, según la psicología y la propia experiencia de los tatuados, van desde la afirmación personal hasta el sentido de pertenencia, el deseo de marcar una etapa fundamental o superada, o la narración pública de cicatrices íntimas que el tatuaje transforma en relato heroico. El dolor mismo, como ritual voluntario, ópera como rito de paso: el dolor físico, dramatizado y socializado, se convierte en consagración simbólica.

Desde el punto de vista colectivo, grupal, muchos lo viven como una manera de reelaborar el cuerpo, de reapropiarse de la carne en una época donde toda diferencia debe ser visible. No basta con ser diferente: hay que demostrarlo continuamente. El tatuaje es la pancarta de la subjetividad.

Pero cuidado: bajo la superficie de autoafirmación late la corriente de la presión social. Mas allá del discurso individualista, mucha -demasiada- gente se tatúa porque lo exige la integración en grupos, escenas, vínculos afectivos o incluso relaciones profesionales. La moda, la presión del entorno, los likes y las miradas ajenas ejercen una influencia sutil pero demoledora. El arrepentimiento, por tanto, no es raro, y de ahí que florezca la industria de la eliminación láser (más de 14.000 millones de dólares de facturación proyectada).

La problemática ética y estética: El cuerpo como escenario

El fenómeno exige, además, reflexión filosófica. Desde la fenomenología de Merleau-Ponty, el cuerpo no es solo materia: es subjetividad encarnada, y manipularlo es tanto una decisión estética como existencial. El tatuaje, el culturismo, la modificación corporal extrema configuran prácticas “autopoiéticas”: el cuerpo como obra, proyecto, mapa de sentido. La distinción ética/estética entra aquí en juego. ¿Es bueno todo lo que es bello? ¿Es legítimo todo lo que se decide sobre el propio cuerpo? En un mundo donde el “yo” es proyecto, el límite entre autenticidad y simulacro, entre libertad y moda mimética, se vuelve difuso.

Por un lado, la ética invita a la singularidad ya la búsqueda de sentido personal. Por otro, la moral colectiva (reglas sociales, laborales) pone límites: hay sitios donde la piel tatuada sigue siendo un impedimento para el empleo o la aceptación. Aunque algunos sectores laborales—publicidad, moda, hostelería joven—premian perfiles tatuados, en muchos otros el estigma sigue vivo, apoyándose en viejos prejuicios (criminalidad, marginalidad, riesgo).

Riesgos sanitarios y el mercado del arrepentimiento

El barniz cool del tatuaje no debe ocultar los riesgos: infecciones, alergias, complicaciones en la cicatrización, queloides, posible relación (aún no esclarecida del todo) con determinados linfomas o problemas dermatológicos, incremento de riesgo en zonas delicadas, arrepentimiento por motivos estéticos y dificultad de borrado. El fenómeno de la eliminación de tatuajes no solo es síntoma del vaivén identitario sino también de la lógica del mercado: te vendemos la rebeldía… y te cobramos el arrepentimiento.

Feísmo y estética postmoderna: ¿Revolución o borreguismo?

Llegados a este punto, cabe preguntarnos: ¿Es el feísmo una revolución tardía o el último -o penúltimo- peinado del borrego? La moda del feísmo no es solo una tendencia estética, sino un mecanismo de integración, un nuevo canon que convierte la provocación en mercancía y la diferencia en uniforme. El cuerpo pintarrajeado, tan celebradamente libre, es el espejo campo del deseo de “ser uno más” entre los diferentes; la última señal de pertenencias masivas camuflada de autoafirmación.

Como diagnosticó Umberto Eco, lo feo solo existe en función de lo bello, y ambas categorías mutan y se negocian históricamente; lo que ahora nos parece subversivo, mañana es cliché. El arte contemporáneo, el culto a lo antiestético y lo grotesco, la multiplicación del gusto kitsch y camp, la inclusión de lo monstruoso como carta de presentación… todo confluye en un escenario donde el feísmo ha dejado de ser marginal para institucionalizarse como mainstream complaciente, como corriente principal, mayoritaria, popular, de masas, o moda dominante, dependiendo del contexto; paradógicamente algo ampliamente aceptado y seguido por la mayoría de la gente—y, por tanto, inofensivo.

Cultura y Religión: Entre la “piel en blanco” y la piel evangelizada

No se puede eludir el impacto de la cultura y la religión. En el “mundo cristiano”, la resistencia al tatuaje persiste en los sectores más practicantes, aunque el tabú va cediendo ante la presión secular. El islam y el judaísmo también han señalado límites religiosos más severos a la modificación corporal. Pero, una vez más, la paradoja: cuanto más se condena desde el púlpito o la normativa clásica, más atractivo parece el acto de tatuarse, incluso como gesto de secularización y emancipación.

El Gran Circo de la Identidad

Una vez sumados todos estos materiales —historia, psicología, mercados, ética, estética, cultura, religión— el fenómeno del tatuaje y el feísmo tarde como síntoma de una sociedad narcisista y borreguil a partes iguales: cada cual busca diferenciarse mientras se integra, declarando su “única originalidad” exactamente de la misma manera que lo hacen millares de conciudadanos, en un gran acto de aprobación mutua.

Que las olas de la tendencia pasen—y pasarán—no es lo más interesante. Lo crucial es cómo el tatuaje ha sido capaz de delatar la angustia contemporánea por la pertenencia, la orfandad de sentido, la fragilidad del yo y la facilidad con la que el mercado convierte toda utopía de singularidad en rito colectivo y negocio rentable.

Moraleja indeleble

En España, como en el mundo, hemos pasado de la Venus renacentista al club de los “únicos oficiales” tatuados a juego, celebrando la diferencia en masa, la autoafirmación gregaria y el regreso de la piel, como diría Merleau-Ponty, al corazón de la problemática existencial moderna. Que lo bello y lo bueno no coinciden es uno de los grandes aprendizajes filosóficos que todo tatuaje podría recordarnos. Que la piel, como la memoria y el alma, es terreno de disputa entre el yo y el grupo, la libertad y el consumo, la moda y el sentido, es una lección tan contemporánea como urgente.

Mientras llega la próxima ola estética, seguid pintando vuestra carne con la esperanza de que, tal vez, el último espacio verdaderamente contracultural residirá en las cicatrices invisibles—los tatuajes del alma—y no en el catálogo estándar de la tinta promocional. Porque si algo nos salvará de verdad, quizás sea recordar —entre tanto feísmo consensuado— la tragedia y la gracia de buscar sentido, aunque sea en la piel.