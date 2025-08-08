La ‘sanjurjada’ 2025

El pasado 6 de junio de 2025 el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa aprobó su informe sobre España.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha constatado que las autoridades españolas deben intensificar sus esfuerzos para aplicar las reformas previstas encaminadas a reforzar los mecanismos anticorrupción en relación con los altos cargos ejecutivos del Gobierno central y las fuerzas de seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil).

En su informe, aprobado durante su reunión plenaria de junio de 2025, el GRECO señala la falta de medidas decididas y resultados tangibles en relación con las recomendaciones formuladas respecto a los altos cargos ejecutivos del Gobierno central.

Además, el GRECO señala que no se ha tomado ninguna medida para reformar el procedimiento especial del sistema de responsabilidad penal de los miembros del Gobierno, (el llamado «aforamiento»).

El GRECO concluye que España no cumple suficientemente las recomendaciones, y pide a las autoridades españolas que presenten antes del 30 de junio de 2026 un informe sobre los progresos realizados en su aplicación. En aplicación de su reglamento interno, en el informe el GRECO invita al secretario general del Consejo de Europa a enviar una carta al ministro de Asuntos Exteriores de España para poner de manifiesto el incumplimiento de las recomendaciones y la necesidad de adoptar medidas contundentes para lograr avances tangibles lo antes posible.

Sin embargo, el ´sanchista´ portal “La Moncloa”, encabeza su parca información sobre dicho informe, con el siguiente titular: “España avanza en el cumplimiento de las recomendaciones del GRECO para prevenir la corrupción”.

Pero, si esto es así, ¿por qué han esperado al mes de agosto, cuando la gente está de vacaciones, para contarnos que hay un reciente informe sobre la corrupción en España, del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa?

Para intentar justificar esta desvergonzada ´sanjurjada´, a la hora de hacer público dicho informe, el gobierno de Pedro Sánchez se ha escudado en que dicho informe fue publicado por GRECO, el 1 de agosto, cuando perfectamente, de haber interesado al gobierno sanchista, se podría haber hecho público el día 7 de junio, ya que GRECO, al igual que hace para todos sus informes en los que evalúa a Estados, invitó a las autoridades españolas a que autorizasen su publicación lo antes posible, debido a que GRECO no puede publicar sus informes sin la autorización previa del Estado afectado.

En consecuencia, el ´revelador´ informe, no se publicó hasta el 1 de agosto, que ha sido la fecha autorizada, por el gobierno de Pedro Sánchez, para su publicación.

´Habemus sanjurjada´.

Al final, mucho trabajo, tan vergonzoso como baldío, para desinformar y marear, sobre algo que todo el mundo sabe; literalmente.