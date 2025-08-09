Pedro Manuel Hernández: «¡Neutralidad confesional, sí; ‘arbitrio’ ideológico, no!»

La reciente decisión municipal de limitar el uso de los «espacios públicos municipales» para celebraciones religiosas —incluidos los rezos colectivos del Ramadán o la Fiesta del Cordero— ha despertado la ira selectiva de quienes solo defienden la libertad de culto cuando no huele a incienso y no la preside un crucifijo. La izquierda que clama neutralidad institucional cuando se trata del cristianismo, exige ahora excepciones culturales en nombre de una tolerancia que practica solo con los suyos.

¡Qué curioso resulta observar cómo la izquierda progresista– tan obsesionada con la diversidad y la inclusión– se quita la careta cada vez que algo huele a incienso, a rosario o Semana Santa!. El Pleno –del Ayuntamiento del murciano pueblo de Jumilla– ha aprobado una enmienda que impide el rezo colectivo del fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero en los «espacios públicos municipales». ¿Y qué han hecho los guardianes de la tolerancia multicultural…? Levantar la mirada y clamar al cielo en demanda de clemencia y perdón por la “islamofobia institucional” de Jumilla. Porque cuando se trata del islam –todo son alfombras rojas, facilidades exacerbadas y genuflexiones culturales– pero si se trata de una procesión católica, una misa en la calle o un belén en Navidad, entonces hay que aplicar con severidad quirúrgica la prevalencia del “estado aconfesional”, la neutralidad institucional y la manida excusa de los derechos inalienables de todos.

Es la «hipocresía religiosa» en su estado más puro, porque el Ayuntamiento de Jumilla «no ha prohibido la celebración de estas festividades religiosas». Se ha hecho algo mucho más lógico y coherente: recordar que las calles, plazas, edificios y pabellones municipales no son iglesias. ni mezquitas al aire libre, ni madrasas ni templos mprovisados para el culto. Lo que les escuece politicamente es que está norma municipal se aplique a los «suyos», a esos, a los que consideran parte muy esencial y necesaria de su electorado importado, mimado y subvencionado.

Porque esta izquierda no ama la libertad religiosa: simplemente detesta el cristianismo. Lo suyo no es ni multiculturalismo ni pluralismo, sino puro revanchismo cultural y religioso que no promueve la igualdad, sino el privilegio de lo «exótico» y lo «xeno» frente a lo tradicional y propio.

¿O acaso alguien ha visto a esos mismos defender con uñas y dientes la libertad religiosa de una comunidad o pueblo cuando les demolen cruces y demás objetos religiosos católicos históricos ubicados en los espacios publicos…? No. En esos casos, callan, aplauden o directamente promueven la censura y aplauden con gran entusiasmo su demolición. Pero, si alguien osa cuestionar la ocupación de un parque público para extender alfombras y hacer el rezo colectivo del» Eid al-Fitr»–Fiesta del fin del ayuno– entonces todo son gritos de “ultraderecha”, de “odio religioso” y de “racismo estructural multicultural».

La realidad es que llevamos años asistiendo a una campaña sorda de acoso y derribo contra toda manifestación católica en el espacio público, mientras se da carta blanca a cualquier otra religión, especialmente si se trata del Islam, si resulta “exótica”, “oprimida” o “de minorías étnicas”. Se ha pasado de una supuesta laicidad a una inquisición inversa. Hoy, ser católico practicante es motivo de sospecha; ser musulmán, una seña de identidad que hay que proteger con mucho mimo y generosa financiación pública.

La izquierda ha secuestrado el concepto de tolerancia para aplicarlo de forma unilateral y torticera. No se trata de garantizar la libertad religiosa, sino de imponer un nuevo «credo secular y multicultural» en el que lo único prohibido es parecerse mínimamente a lo que fuimos durante siglos: cristianos y católicos al depender de Roma y del PAPA, cuyo acrónimo es y significa: «el que recibe la potestad del apóstol Pedro» (Petri Apostoli Potestatem Accipiens). Para esta nueva ortodoxia, el problema no es la religión en el espacio público: el problema es «qué religión» aparece en ese espacio.

Y que nadie se confunda: esto no va contra el Islam ni contra los musulmanes, sino contra el uso político de su fe por parte de quienes necesitan sostener una narrativa de opresión para justificar sus propios privilegios ideológicos. Son los mismos que desprecian la cruz, pero celebran con entusiasmo la llamada al rezo desde los alminares de las mezquitas . Que prohíben procesiones, pero bendicen el halal. Que cierran iglesias, pero inauguran madrasas con dinero público. Que ridiculizan la fe católica, sus dogmas y prácticas, pero se cuidan. muy mucho, de cuestionar el Corán o a su profeta, Mahoma. Porque el progresismo no cree en Dios, pero sí en el votante que más rentable le salga.

Así que celebremos este mínimo gesto de cordura institucional: no porque impida rezar —que no lo hace— sino porque se empieza a romper la hegemonía moral de una izquierda que sólo es sumisa y tolerante con todo aquello que no les recuerda quiénes somos, de dónde venimos y qué hemos defendido durante siglos. Lo demás es pura pose, propia de un rancio pluralismo ideológico y de un religioso multiculturalismo de salón.

Por si alguien lo desconoce, lo que él Ayuntamiento de Jumilla ha decretado es que:

«Las instalaciones deportivas municipales no podrán utilizarse para actos religiosos, culturales o sociales ajenos a nuestra identidad, salvo que sean organizados por el propio Ayuntamiento».