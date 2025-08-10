Manuel del Rosal García: «Enfermedad de Lyme y mascotas: Una mezcla tóxica»

“Todos los cerebros del mundo son impotentes contra cualquier estupidez que esté de moda” Jean de La Fontaine

“Tal vez los humanos somos los cocodrilos mascota que Dios tiró por el retrete” Chuck Palahniuk, autor de la famosa novela El club de la lucha.

En algunos aspectos de nuestras vidas, repletos de estupidez, puede que sea así.

La estupidez más estúpida de las estupideces puede convertirse en dogma de fe si está de moda; a pesar de ser además de una estupidez, una amenaza para nuestra salud

En los primeros años de la década de los 70. la farmacéutica en la que he trabajado durante treinta años puso a disposición de Sanidad un antibiótico derivado de las tetraciclinas: Doxiciclina. Doxiciclina es un antibiótico bacteriostático de amplio espectro y de elección en el tratamiento de la enfermedad de Lyme, según la OMS.

La enfermedad de Lyme es una enfermedad poco conocida pues se daba fundamentalmente en el medio rural, lugar del hábitat natural de perros y otros animales portadores de la garrapata. También se daba -poco – en los medios urbanos, sobre todo en los castigados por altas temperatura. Pero llego la estúpida moda de las mascotas. A ver, quien hoy en día no tiene una mascota para llenar sus vacíos existenciales los cuales, esta sociedad del XXI, los intenta llenar con las mascotas y los tatuajes: ¿hay alguien por ahí que no tenga una mascota o se haya pintarrajeado un tatuaje? Miro a mi alrededor y tan solo me veo a mí y a mi mujer que, naturalmente estamos demodé.

La doxiciclina, en cuanto tratamiento de la enfermedad de Lyme, en los años 70 se encontró con una población fundamentalmente rural. En la ciudad, los perros y gatos junto a otras mascotas eran escasos. La fiebre por las mascotas empezó a escalar peldaños en la segunda mitad de los años 80. Hoy, cuando las garrapatas viven opíparamente en los asépticos pisos de los rascacielos más asépticos, en los casoplones de los famosos de cualquier clase, en los bloques de viviendas de barrios obreros y – no se lo van a creer – en hoteles de 5 estrellas, nosotros adoramos a las mascotas. Resumiendo, el número de garrapatas ha crecido exponencialmente en las ciudades, habitando cómodamente desde un ático de super lujo hasta un pisito de 50 m2. Ya se les permite entrar en algunos restaurantes, supermercados, bares y espectáculos. Ellas las garrapatas, prudentes e inteligentes, no hacen ostentación de su presencia, van camufladas entre las lanas de las mascotas perrunas, a las que llegado el verano y para que vivan mejor en su medio más óptimo: las altas temperaturas, se les permite entrar en algunas playas y en algunas piscinas. Sus dueños – los dueños de las mascotas que portan las garrapatas – están felices de que esta sociedad haya comprendido el beneficio que las mascotas proporcionan a los seres humano. Obviando por ignorancia o por estupidez, las enfermedades que aportan.

Instituto Nacional de Estadística: En los últimos 15 años los ingresos hospitalarios por enfermedad de Lyme han crecido un 191% y, si añadimos los que han respondido al tratamiento sin ingreso, el porcentaje se eleva al 210%. Desde que el tener mascota es un postureo “progre”, el boom de las mascotas ha explotado demencialmente, el contacto entre garrapata portada por mascotas y seres humanos ha pasado a ser: de una rareza a una amenaza, de algo de preocupación a creciente preocupación sanitaria global dado su variedad de síntomas, dificultad para el diagnóstico y – en consecuencia – para su tratamiento.

Informe SOS garrapatas elaborado por la Fundación SOS Lyme: Nos dice que 6 de cada 10 dueños de mascotas habían encontrado garrapatas en ellos mismos y en sus familiares.

Y estamos hablando de una enfermedad que puede llegar a ser inhabilitante y producir, entre otros problemas de salud, problemas cardiovasculares y neurológicos. Sin hablar de que la Lyme es en, si misma, una enfermedad que afecta muy malamente a la persona que la sufre.

Jean de La Fontaine dijo hace 400 años la frase arriba mencionada. Hoy añadiría a ella unas palabras sobre la última estupidez humana: La adoración a las mascotas.

Y yo termino con este fandango: Viejos a las residencias / Niños a las guarderías / Viejos a las residencias / Luego se compran un perro / Que les haga compañía / Yo a este mundo no lo entiendo. Vale