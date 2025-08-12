Ausente

Corazones solitarios

Lo que dura en pasar tu vida ante ti, cuando la tierra tus huesos reclama.

Lágrima
Lágrima
Y era el tiempo pasado y no vivido, el oculto secreto que tus labios silenciaban, en el lento pasar de los años perdidos que, voraces, el brillo tus ojos habían devorado, ahogándote en un débil lamento que a nadie importaba; el lastimero quejido de un corazón herido que al Cielo clamaba, entre el conformismo y la rabia.

Y perdidos en la soledad del gentío vociferante, tus ojos tristes y dolidos, afanosos aún buscaban el nacimiento de una ilusión que tu vida llenara, aunque tan solo fuera durante unos segundos; lo que dura un fugaz cruce de miradas…

Y era tu mirar ausente, y era tu mirar lejano, el secreto desafío que nadie quiso recoger.

Era un mudo grito desgarrador al cielo de los corazones solitarios, por todas las ilusiones que nunca pasaron de ser más que sueño; llamas encendidas en el ingrato altar de la esperanza, que ni el voraz correr de los años pudo apagar, y que, ahora, como agonizantes rescoldos aún brillaban, alumbrando la senda hasta tu alma solitaria, para que aquel desconocido que siempre esperaste, tal vez algún día pudiese encontrar el camino hasta tu casa.

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

