Manuel del Rosal García: «Carta abierta a Óscar Puente ministro por la gracia de Pedro Sánchez»

Usted, señor Puente está perfectamente definido por Pio Baroja: “Algunos hombres un milímetro por encima del mono cuando no en centímetro por debajo del cerdo”

Un Alvia que partió a las 7 horas desde Madrid con Destino Cádiz quedó detenido más de tres horas a la altura de Almodóvar del Rio y Hornachuelos, en la provincia de Córdoba, dejando a los pasajeros tirados sin aire acondicionado y sin agua en medio de un páramo a 40 grados a la sombra. En uno de esos reportajes que hacen se vio como un matrimonio joven intentaba calmar a su hijito de pocos años que estaba, encendido el rostro, agobiado por el calor. ¡Tres horas sin agua y sin aire acondicionado!

Los demás ciudadanos de este país de cobardes y conformistas no sé lo que piensan de usted señor Puente; yo sí lo sé. Usted señor Oscar Puente no tiene vergüenza, ni dignidad, ni empatía hacía los ciudadanos a los que lleva castigando el mismo tiempo que lleva siendo ministros de transportes. Usted carece de la más mínima señal que distingue a un animal de un humano; perdón, hay animales que son más humanos que usted. He llegado a la conclusión de que usted tan solo tiene de humanos el físico. Pero con un detalle que no entiendo se les haya escapado a los sesudos intelectuales: sus ojos. Son unos ojos que expresan lo que usted encierra en su corazón y en su cerebro: la miseria moral.

Usted será ministro por la gracia de Pedro Sánchez, otro que tan solo tiene de humano su envoltura física, pero carece de todo lo demás para poder ser catalogado como perteneciente a la humanidad. Usted no tiene corazón, ni tiene cerebro, ni tiene cojones, ni sentimientos ¡Se imagina que ese niño hubiera fallecido por la sed y las altas temperaturas! ¡¡Tres horas al albur de las condiciones climatológicas!! porque un perdulario como usted, con menos cerebro que un mosquito y sin corazón que pueda compensar la falta de cerebro, ha decidido desde el minuto uno en que se apropió de ese ministerio del miedo, que va a hacer sufrir a los ciudadanos por sus carencias empáticas, sus taras mentales, sus ausencias del conocimiento necesario para estar al frente de un ministerio que, cuando menos lo esperemos puede producir una tragedia. Usted no vale ni para ser ministro de su casa y está ahí puesto a dedo por otro que, con sus mismas carencias y taras mentales adobadas con una ausencia de principios y valores bárbaros, no podría ser presidente en otro país que, para desgracia nuestra y por culpa nuestra, no fuera esta España de la siesta eterna, el conformismo cobarde, la corrupción más abyecta y los subsidios a tutiplén.

Un hombre por cuya ausencia de la responsabilidad concerniente a su cargo que ha jurado, por su negligencia, por su falta de la sensibilidad más elemental hacia quienes dependen de él, pone en peligro sus vidas mientras veranea en Altea para descansar de tanta miseria moral como destila durante todo el tiempo de su ¿gestión? como ¿ministro? Un hombre como lo es usted es un peligro público y debería estar encerrado para evitar desgracias.