La parte no es el todo

Si un servidor, español nacido en 1954, se junta (hipotéticamente) con una banda, también de españoles, y se dedica a cometer felonías, sería injusto que, en base a ello, alguien tildase a los españoles de ser unos facinerosos.

Y viene esta hipotética historia, a colación de que, recientemente, he visto titulares en los medios de comunicación, acusando, injustamente, a Santiago Abascal de ´atacar a la Iglesia´. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Al igual que Santiago Abascal, personalmente, he manifestado en cantidad de artículos, mi disconformidad con las actuaciones, y, sobre todo, omisiones, de la Conferencia Episcopal Española. Y cuando lo he hecho, no ha sido precisamente por atacar a la Iglesia, mi Iglesia, sino por defenderla. Porque, aunque sea el último de la fila, yo también soy Iglesia…; porque el chico del tambor, también es tropa.

En este orden de cosas, repico hoy lo que publiqué en PERIODISTA DIGITAL, hace un mes: “… El cardenal Robert McElroy, conocido por sus puntos de vista ´progres´ y su alineación con el ya desaparecido papa Francisco, que fue quien lo nombró para ese cargo el 6 de enero de 2025, ha calificado las políticas de Trump, como “moralmente repugnantes”. ¡Qué pedrada tiene el tío! Una vez más, la pretendida superioridad moral de la izquierda, a la hora de juzgar y repartir carnés de homologación moral.

Realmente, el problema del ´satrapismo woke´, es el legado por años que dejan tras de sí, el día que desaparecen, y que, en el caso de Francisco, que no daba puntada sin hilo, ha sido prolífico. Véase el caso del ´bergogliano´ arzobispo de Madrid, cuando no de la ´tragacionista´ Conferencia Episcopal Española Plus, con faldas y a lo loco, descaradamente al servicio de los ´tics´ del sátrapa monclovita. Y es que, como no podría ser de otra manera, ´hijos de gato, mininos´. [1]

En cuanto al ´papa woke´ Francisco, tengo tantos artículos publicados, que da para escribir un libro; o dos.

La Conferencia Episcopal Española, no es la Iglesia, aunque sí una parte de ella.  Y aquí, de nuevo, en referencia al buen católico de a pie, que también es iglesia, recordar el verso 20 del Cantar de Mio Cid. Aquél que rezaba: ¡Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor!

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

