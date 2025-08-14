Ramiro Grau Morancho: «La Conferencia Episcopal española y los musulmanes»

Don Francisco Gutiérrez Lasanta, Beneficiado del Pilar, de grata memoria, un gran sacerdote, de los que creen en Dios, y sargento provisional en la Guerra Civil, me decía que los canónigos, individualmente tratados, eran todos buenas personas, ¡pero en Cabildo eran el mismísimo Demonio, pues sólo les preocupaban sus derechos y privilegios!

Creo tenía mucha razón, y esa expresión es también aplicable, al menos desde mi punto de vista, a los Obispos españoles…

He tenido el gusto, honor o privilegio de tratar con varios Obispos, y todos me han parecido grandes personas, con una vasta cultura religiosa y humanista, ¡y que hasta creían en Dios!

Pero reunidos en Conferencia Episcopal, se convierten en “gerentes territoriales” de la primera “multinacional” del mundo que es la Iglesia Católica (por supuesto que la Iglesia es mucho más que esa estructura organizativa), y sólo piensan en términos económicos: la X de la renta, las subvenciones a los colegios concertados, la exención del pago de impuestos por los lugares dedicados al culto, exención de la que también disfrutan los partidos políticos y sindicatos, entre otros, y no veo que se quejen por ello, etc.

En el fondo, parece que están a gusto con el régimen comunista sanchista, pues hasta la fecha no ha tocado los privilegios de la Iglesia Católica y, parece que les gusta el bipartidismo rampante, PSOEPP, PPPSOE…

En definitiva, que nada cambie y todo siga igual.

Y que sigan afluyendo a sus organizaciones caritativas ingentes cantidades de dinero, para dar de comer a esos millones de “invitados” a los que nadie ha invitado…

La mayoría de religión musulmana, dicho sea de paso, pues cuando va un católico a pedir a Cáritas, y marcas blancas similares que tiene la Iglesia, la primera vez le “fichan” y ayudan, pero cuando vuelve a pedir, le dicen que si tiene padres, hermanos, etc., ¡vaya a pedirles a ellos!

Esto es, al menos, lo que me han explicado personas que han tenido que solicitar esas ayudas.

Pero el cinismo y la hipocresía de la Conferencia Episcopal al defender los “derechos” de los musulmanes, por encima de las decisiones políticas tomadas por las autoridades pertinentes, en el ejercicio legítimo de sus funciones, es realmente de juzgado de guardia.

¿Quién les ha dado vela en ese entierro…?

¿Y cómo osan atacar a un partido político legítimo, al que votamos varios millones de españoles, acusándonos de “xenófobos”, y de que “no somos buenos cristianos”…?

No me hagan hablar, que he sido seminarista en dos seminarios, he vivido en otro, como seglar, pagando por la hospedería, y conozco demasiadas historias de sacerdotes, y hasta de algún Obispo, para andar dando lecciones de fe, e intentando hacer política, ellos, a los que nadie ha votado.

En el fondo creo se trata de una táctica política, si a los musulmanes se les prohíbe utilizar determinados espacios públicos, ¿quién nos dice que a los católicos no nos puede pasar lo mismo…?

Ergo, apoyando las pretensiones de los musulmanes, en realidad estamos defendiendo nuestros propios intereses, a futuro.

Es posible que sea así, pero lo que tenemos que tener claro es que el artículo 16, 3, de la Constitución, en sede de derechos fundamentales, dice textualmente lo siguiente:

“… Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Pero la religión mayoritaria en nuestra Patria, dentro del ateísmo que nos invade y circunda, es la católica, y no la musulmana.

Y el que no lo entienda, o quiera entender, problema suyo…

Esto como conclusión provisional, a resultas de que el dictador Sánchez no se transforme en un tirano como Daniel Ortega, que va en camino, enemigo declarado de la Iglesia Católica, y de todos los que le llevan la contraria, a él y a la arpía Rosario Murillo, que es todavía peor que él, y ya es difícil.