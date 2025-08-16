Pedro Manuel Hernández: «Javier Lambán: la ‘voz de Aragón’ que nunca se rindió»

En Aragón, el viento del cierzo siempre ha sido sinónimo de un carácter: constante, duro y limpio. Hoy 15 de agosto de 2025 y festividad de la Asunción de María a los cielos– ese tipico viento aragonés se ha vestido de riguroso luto y, su tierra se ha quedado sin uno de sus hijos predilectos y más apasionados defensores del pueblo que vio nacer a su heroica partisana y defensora de Zaragoza, conocida como «Agustina de Aragón». Javier Lambán –presidente del Gobierno de Aragón entre 2015 y 2023– ha fallecido a los 67 años, tras una dura batalla librada con dignidad y entereza frente al cáncer asesino que lo acompañó en sus últimos cuatro años.

Desde sus humildes orígenes –en Ejea de los Caballeros, ciudad que lo vio nacer y donde ha dado su último suspiro– Lambán dedicó su vida entera al servicio público sin claudicar jamás. Militante del PSOE desde 1983, fue alcalde de su pueblo, presidente de la Diputación de Zaragoza y, culminó su carrera política con dos legislaturas como presidente autonómico. Durante su mandato, impulsó con gran fuerza el desarrollo logístico, las energías renovables y una decidida apuesta por reforzar los pilares del bienestar : la sanidad, la educación y las políticas sociales.

En un tiempo –marcado por el sectarismo político e ideologico– supo tejer vigorosos pactos inéditos con fuerzas diversas, demostrando una capacidad de diálogo poco común y una fidelidad a Aragón y a España que traspasó todas las fronteras partidistas.

Su coherencia política fue uno de sus sellos más reconocibles. Nunca temió discrepar –incluso dentro de su propia casa política– pues en 2017 apoyó a Susana Díaz en las primarias frente al candidato Pedro Sánchez, gesto que siempre le marcaría una relación tensa con la dirección federal del PSOE.

No dudó en levantar la voz contra los indultos, la Ley de Amnistía, el depender de los partidos separatistas e independentistas y de las decisiones sobre la financiación autonómica, tomadas y decididas desde Ferraz. Su independencia de criterio lo llevó incluso a votar en contra en el Senado, está aptitud le conllevó asumir el coste político y personal de un expediente disciplinario.

En lo personal, Javier Lambán afrontó con entereza un cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2021 y la esclerosis múltiple –que desde 2019– puso a prueba su resistencia física. Lejos de ocultar sus dolencias, las hizo públicas y las humanizó al relatarlas con sinceridad en su libro — «Una emoción política» (2024)– convirtiendo su propia fragilidad en un testimonio de fortaleza humana. Aquella confesión no debilitó su figura, sino al contrario, la engrandeció. mucho más demostrando que la política, cuando se vive con auténtica veracidad y ética, también es un acto de plena humanidad y democracia.

Hoy, Aragón llora su ausencia. El Gobierno autonómico ha decretado tres días de luto oficial, y las condolencias llegan desde todos los rincones del país. Incluso Pedro Sánchez –su adversario interno más contumaz y constante– ha reconocido la inmensa “huella imborrable” que deja tras de sí.

Javier Lambán se ha ido, pero su voz — inquebrantable, firme y templada– seguirá resonando en cada rincón de su tierra. Fue un hombre que transformó el verbo «servir» en un acto de amor profundo hacia Aragón. Su legado no está escrito solo en leyes o proyectos, sino en el ejemplo de una vida dedicada a defender lo que consideraba justo, aunque incomodara a sus propios compañeros de partido.

Y así, como el cierzo que nunca se detiene en su caminar, su memoria seguirá soplando muy fuerte sobre Aragón, recordándonos que hay convicciones que ni siquiera la muerte puede silenciar ni borrar.

¡Que la tierra te sea leve– Javier Lambán– y que tu vocación y dedicación política siga iluminando esos caminos de Aragón y de España que aún nos quedan por andar ! ¡Descansa en paz!