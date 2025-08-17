Manos Limpias ha presentado una denuncia contra «los responsables políticos, y empresas privadas que gestionan la prevención y extinción de incendios forestales»

Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra los responsables políticos, y empresas privadas que gestionan la prevención y extinción de incendios forestales que durante los últimos días están calcinando varios puntos de territorio español. El sindicato considera que se ha dado un «presunto delito de imprudencia grave con resultado de varios fallecimientos, lesiones e incalculables daños materiales» por el fuego que se ha desatado en diferentes comunidades autónomas. Los incendios están siendo especialmente intensos en las provincias de Zamora, ya es el incendio más grave de la historia de España con más de 38.000 hectáreas quemadas, Cáceres, León y Orense.

La organización recuerda que España está «siendo víctima de las consecuencias de una serie de incendios forestales que están afectando a diversas comunidades». Ante la magnitud de las llamas, Manos Limpias también explica como, «con retraso», ha sido necesario que el Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, «haya pedido ayuda a la Unión Europea». Y asegura que estos incendios han «provocado varias muertes, innumerables heridos y cuantiosas pérdidas materiales y económicas», a causa de la imprudencia en la prevención y planificación por parte de las instituciones.

Ante estos hechos, Manos Limpias denuncia que se ha producido «a tenor de lo previsto en el Código Penal» un delito de «imprudencia grave en la prevención de una planificación rigurosa» para atender y evitar los incendios forestales que han provocado por el momento tres muertes, varios heridos y cuantiosas pérdidas materiales. El sindicato de funcionarios subrayja también, a través de varios testimonios, la «precariedad de medios personales y materiales, los vehículos en mal estado, la vigilancia insuficiente, la falta de protección y formación individual, y las jornadas maratonianas que realizan bomberos y voluntarios en las labores de extinción de incendios...

AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, CALLE FORTUNY 4, 28010, Madrid

Miguel Bernad Remón con D.N.I 12.135.624-L, con domicilio en la calle … de Madrid 28008, y en su condición de Secretario General del Sindicato Manos Limpias, según tengo acreditado, al amparo del Art. 262 de la LEC que dice: “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio si se tratare de un delito flagrante”.

DENUNCIA

A los responsables políticos, y empresas privadas que gestionan la prevención y extinción de incendios forestales por un presunto delito de imprudencia grave con resultado de varios fallecimientos, lesiones e incalculables daños materiales como consecuencia de los incendios que se están produciendo dentro de las diversas Comunidades.

La presente denuncia se base en los siguientes:

HECHOS:

Primero: La sociedad española está asistiendo y siendo víctima de las consecuencias de una serie de incendios forestales que están afectando a diversas comunidades.

Segundo: Tal es la magnitud de los incendios que ha sido preciso, aunque con retraso, que el Gobierno de la Nación a través del Ministro del Interior, haya pedido ayuda a la Unión Europea.

Tercero: Esa imprudencia en la prevención y planificación ha provocado varias muertes, innumerables heridos y cuantiosas pérdidas materiales y económicas.

Cuarto: No se puede alegar que ha sido un fenómeno de causa mayor, imprevisible y que ha pillado por sorpresa. Las alertas previas ya habían advertido que dadas las altísimas temperaturas se podrán producir incendios de tal magnitud.

TESTIMONIOS

Son innumerables los testimonios manifestados en todos los medios de comunicación y por aquellas personas que forman parte de los cuerpos de Bomberos y de los Agentes Forestales en el siguiente sentido:

A. Existencia de precariedad de medios personales y materiales.

B. Vehículos deteriorados.

C. Vigilancia insuficiente.

D. Protección individual insuficiente.

E. formación insuficiente.

F. Jornadas de hasta 18 h.

Entre otras múltiples deficiencias de este servicio público esencial.

ILÍCITO PENAL

IMPRUDENCIA GRAVE

Es obvio que se ha producido a tenor de lo previsto en el Código Penal, un presunto delito de imprudencia grave en la prevención de una planificación rigurosa para atender a catástrofes de este índole, con el resultado de varios fallecimientos, e innumerables lesionados o heridos y cuantiosas pérdidas materiales.

En su virtud,

Solicito de esa Fiscalía:

Proceda a la apertura de diligencias informativas penales, para depurar las correspondiente responsabilidad.

Es justicia que pido en Madrid a 14 de agosto de 2025