Pedro Manuel Hernández: «Las hemerotecas atacan de nuevo»

En marzo de 2015, un joven Pedro Sánchez, recién elegido y estrenado como líder del PSOE, se plantó en Pradilla del Ebro y soltó, con gesto de indignación y actitud altanera e imprudente:

[…] «¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro..?”

Esto lo dijo Pedro Sánchez en aquella fecha, mientras denunciaba que el entonces presidente del Gobierno– Mariano Rajoy– no se había desplazado a las zonas devastadas por las inundaciones del Ebro. La frase corrió como la pólvora por titulares, tertulias y redes sociales y medios televisivos. Era la foto del político combativo y empático que –exigía, por encima de todo y de todos, una cercanía política ineludible y una empática presencia personal en todos los graves problemas de la España de aquellos años.

Diez años después –el eco de aquella lapidaria frase– le persigue y golpea duramente , como un boomerang, en plena cara, y le recuerda con claridad meridiana sus evidentes contradicciones y grandes mentiras. España arde —literalmente— en las provincias de Castellón, Galicia, Zamora, Cádiz , León, Ávila y otras, que, entre todas, suman miles de hectáreas calcinadas con evacuaciones masivas y millonarias perdidas materiales y de animales domésticos y de cabaña. Mientras tanto, Pedro Sánchez no pisa el barro… ni la ceniza, ni suda debido a las elevadas temperaturas de los incendios. Su “zona cero” particular está en el isleño «resort» veraniego de La Mareta –un lujoso palacio veraniego en Lanzarote– con mar de fondo, brisa atlántica y todo por cortesía del erario público, ese que pagamos todos.

No hay botas embarradas, no hay abrazos ni botellas de agua compartidas con los vecinos que lo han perdido todo y ni siquiera hay promesas en las zonas de humo y llanto. Hay, eso sí, muertes, llantos, silencio, desolación y muchas fotos cuidadosamente filtradas, pero siempre lejos de las llamas. El mismo que en 2015 exigía “dar la cara” , hoy se esconde detrás de la puerta acristalada de su «resort isleño», quizá temiendo que la ceniza manche el almidón de su camisa blanca o de su guayabera.

La hemeroteca es implacable. Y como ni olvida, ni perdona, siempre suele atacar de nuevo. Si uno lanzó frases lapidarias en campaña, debe saber –que siempre tarde o temprano– alguien las rescatará, como un testigo bastante incómodo y que le recordará lo que uno dijo cuando era brava, auténtica y legal oposición. Hoy la pregunta se reescribe sola:

«¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Sánchez salga de La Mareta, pise la ceniza , respire el humo y sienta el sofocante calor de las llamas… ?»

A Rajoy, le acusó –entonces y pesonalmentede– de una indiferente frialdad, de lentitud gallega y de falta de empatía. Hoy, la fotografía –es idéntica pero con otro protagonista y mucho peor guión– porque las voraces llamas no esperan, los damnificados no se enfrían y la tragedia no admite demoras y, mucho menos, vacaciones.

España necesita líderes que aparezcan en el barro, en la ceniza, en la riada y en el incendio. Que no midan la oportunidad política de una visita ni teman la incomodidad de la tragedia. Sánchez, sin embargo, ha decidido que la distancia —geográfica y emocional— es su mejor estrategia y perfecta coartada personal y política. Y lo hace bajo la sombra de sus propias palabras, esas que hoy le condenan inmisericordemente y sin necesidad de que nadie le rebata.

Al final, las hemerotecas «no atacan»: simplemente nos muestran «quiénes éramos y quiénes somos». Y a veces, como ahora, revelan que lo que se criticaba con furia ajena se practica hoy, con la calma de la hipocresía propia.

Por eso, señor Sánchez, deje de confundir la presidencia con una estancia de lujo y el liderazgo con un comunicado frío en forma de «tuit» superficial. Ante catástrofes como éstas, lo que se le pide no es compasión de despacho, sino presencia física, coordinación inmediata, compromiso real y sobretodo «humanidad» y «empatia» con quienes han perdido todo, algunos, incluso a vida.

Porque un presidente ausente, en tiempos de tragedia, no sólo falla como gestor solidario y humano, sino que, traiciona la confianza de todo un país entero y que pone en peligro la «seguridad nacional», «la vida» y «la hacienda» de todos sus ciudadanos.