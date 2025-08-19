Lo que financia la UE en Hispanoamérica

Desde tiempos de la Guerra Fría, la liberación y los derechos humanos fueron dos de las consignas que sirvieron como coartadas y coberturas para actividades de influencia por parte de las grandes potencias. Andrei Zhdanov -uno de los tipos más peligrosos de la Unión Soviética en tiempos de Stalin- diseño una estrategia que consistía en apoyar a los llamados “movimientos de liberación nacional”. So pretexto de luchar por la liberación de los pueblos y contra el imperialismo, se trataba en realidad de propiciar el avance de los partidos comunistas al tiempo que se eliminaba a sus rivales.

El Centro de Derechos Fundamentales acaba de publicar el informe titulado “The Pink Tide of EU Aid. How Brussels Funds Woke Latin American NGOs Posing as Civil Society” acerca de las acciones de influencia “woke” que, bajo la cobertura de la lucha por los derechos humanos, viene financiando la Unión Europea en distintos países hispanoamericanos. La Unión ha concedido 939.5 millones de euros en subvenciones a ONG de la región a lo largo de los últimos diez años. En general, gran parte de ese dinero ha ido a manos de distintas organizaciones de izquierda radical.

Resulta interesante la influencia de las grandes organizaciones transnacionales -que funcionan como verdaderas corporaciones de la acción humanitaria- en planos como el impulso de políticas públicas, proyectos legislativos y activismo de base. Las consignas son las habituales en el espectro del Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla y las demás plataformas de la izquierda global. En los proyectos que se financian participan, con frecuencia, organizaciones que colaboran con la Open Society.

Por ejemplo, el informe señala el caso de la ONG uruguaya El Abrojo, que promueve la “educación sexual integral en la primera infancia” como “derecho humano” y por la normalización de las drogas. Entre 2017 y 2020, percibió €16.548 directamente de la UE, participando en proyectos adicionales para los que se destinaron más de un millón de euros.

En algunos casos, la Unión Europea financia proyectos conjuntos de varias organizaciones. Así, por ejemplo, el informe describe cómo cuatro ONG uruguayas — +VIHdas, Colectivo Ovejas Negras, Mizangas y Mujeres en el Horno — colaboraron entre 2017 y 2021 en la iniciativa “Horizonte de libertades”, que incluyó entre sus actividades una conferencia de la profesora y activista comunista Angela Davis en Montevideo.

La Unión también ha financiado acciones relacionadas con prácticas de “medicina tradicional” y con la promoción del “aislamiento voluntario” de tribus amazónicas en zonas de difícil acceso. Así, por ejemplo, el Centro Nordestino de Medicina Popular (Brasil) recibió 492.611 euros en 2014, mientras que la fundación Alejandro Labaka (Ecuador) recibió 246.000 euros en 2017

No faltan el apoyo a la inmigración como el que se brinda desde el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC, en México, dedicado al fortalecimiento de las garantías y la protección de las personas migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados con especial atención a las mujeres, los niños y los adolescentes. Es fácil identificar las consignas de las ONG que, a ambos lados del Atlántico, apoyan la inmigración masiva. Este centro recibió en 2020 600 000 € de los contribuyentes europeos.

En general, no hay en la Unión Europea un verdadero debate -ni un control político riguroso- sobre el destino final de estas subvenciones y el fondo ideológico que inspira a las organizaciones que las perciben. El caso de Angela Davis, histórica militante comunista, resulta especialmente significativo. Algunos de los países de la Unión -entre ellos Polonia, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria- sufrieron regímenes comunistas durante más de cuarenta años. Estonia, Letonia y Lituania padecieron la ocupación soviética. Alemania pasó décadas dividida. Uno pensaría que, en la Unión, el comunismo sería una línea roja a la hora de financiar organizaciones no gubernamentales.

Obviamente, como demuestra este informe, no es así.

Ricardo Ruiz de la Serna (@RRdelaSerna)

Investigador Asociado

Centro de Derechos Fundamentales (@El_Centro_DF) Madrid