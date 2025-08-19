Ramiro Grau Morancho: «9 días y 9 noches tardó el psicópata Sánchez en reaccionar»

Ayer el psicópata Sánchez, se despertó de la modorra de nueve días y nueve noches, “disfrutando” de los incendios forestales que asolan nuestra Patria, pues es tan pirómano el que incendia los bosques como el que se recrea en ello, achacándolos “al cambio climático”.

Para cambio climático el suyo, que ha abandonado la bodeguilla de La Mareta, esa residencia real de la que se ha apropiado, y donde disfruta de su corte de aduladores, eternos enemigos de España, Zapatero, Illa, etc., y chupa subvenciones, y no solo subvenciones, como Almodóvar…, y otros palmeros.

¡Que serán sus primeros enemigos, cuándo ya no pueda regarles con la manguera del dinero público!

Y púbico, en el caso de sus “negocios” familiares con Sabiniano, Begoña, etc., aunque esos ingresos millonarios, y la mayoría en dinero negro, los guardarán para su uso y disfrute, que la caridad bien entendida, empieza por uno mismo.

Hace falta tener los cojones cuadrados, o ser un psicópata de libro, para estar nueve días y nueve noches tumbado en la hamaca, oteando frente al mar el negro futuro que le espera, tan negro como esas autonomías que han quedado reducidas a cenizas, mientras ni él ni su gobierno hicieran nada, excepto insultar a la oposición, y cachondearse el bufón Puente de los miles de personas que lo han perdido todo…

Siento vergüenza ajena de tener un “presimiento” tan indecente del gobierno, totalmente amoral, y ajeno al dolor y los males de la población española, y que deniega el auxilio al que tienen derecho los afectados, pues para algo pagan impuestos.

¿Qué hemos hecho los españoles para tener que aguantar a este psicópata al frente –es un decir- del gobierno de España…, que en realidad es sólo un desgobierno…?

Y cuando nuestros montes se queman, se quema nuestro futuro, pero, sobre todo, el de nuestros hijos y nietos.

Mientras tanto, varios miles de soldados españoles, militares profesionales, dicho sea de paso, están desperdigados por el ancho mundo, en cerca de una veintena de misiones internacionales, en países que muchos no sabemos ni dónde están, actuando de cipayos del Nuevo Orden Internacional, el NOM, ése del que Pedro Sánchez es el capataz delegado para España.