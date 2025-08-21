Alfonso Rojo: “No es el cambio climático, es el gafe Pedro Sánchez, que ahora se apropia también del mar”

Lo de Sánchez no tiene un pase.

La última del paisano, que ayer dimos como primicia mundial en la Retaguardia de Eurico, ha sido decretar una ‘zona de exclusión’ frente a La Mareta, para evitar que le abuchéen también desde el mar.

El cierre del espacio marítimo, para esquivar lanchas y motos de agua con carteles del tipo ‘Sáchez Corrupto‘, es una cacicada propia de dictador bananero, pero así es la España en que vivimos.

Desde que el marido de Begoña y amo del PSOE okupó La Moncloa, ayudado por proetarras y separatistas, España ha sufrido un rosario de desgracias acongojantes.

No me refiero ahora a los escándalos de corrupción que golpean a su gobierno y a su partido y que incluyen desde la ‘catedrática’ Begoña al hermano músico, pasando por dos secretarios de organización, una recua de socialista destacados y media docena de ministros.

Sobre las ‘sobrinas’ macizas enchufadas en empresas públicas para cobrar sin trabajar, los furgones de putas, las orgías en paradores y las cenas estilo Tito Berni, con folleto de meretrices, chuletón, viagra y cocaína, hemos hablado muchas veces.

Hoy toca otra cosa, porque eso palidece al lado del gafe del personaje.

Sanchez es un cenizo, que atrae todo tipo de desgracias.

La serie de catástrofes que han marcado sus 8 años de presidencia, consolidan la percepción de que el tipo atrae las calamidades.

Casi lo primero fue la pandemia de Covid, declarada en marzo de 2020, en la que el sátrapa confinó a la población, dejaron morir como peces fuera del agua, por falta de respiradores, a decenas de miles de ancianos y que oficialmente se saldó con 120.000 españoles fallecidos, aunque se sospecha que fueron muchos más,

En enero de 2021, la borrasca Filomena paralizó Madrid, con una nevada siberiana, colapsando calles y carreteras.

Meses después, en septiembre de 2021, entro en erupción el volcán Cumbre Vieja, en la Palma

Después vino la DANA en Levante y ahora los incendios forestales.

Damas y caballeros háganme caso.

Movilícense para echar cuanto ante a este sujeto, porque si aguanta en el poder hasta 2027, como pretende, todavía sufrimos un tsunami y nos cae encima un meteorito gigante.