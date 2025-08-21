Garrotazo de Teresa Freixes a un Gobierno Sánchez cada vez más débil

En medio del intenso clima político español, Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional y presidenta de Citizens pro Europe, irrumpe con fuerza en una columna donde cuestiona la solidez del Gobierno de Pedro Sánchez.

La columna, que aparece este 21 de agosto de 2025 en The Objective, se titula El 51% y la polarización.

Sus palabras, directas y fundadas en su experiencia académica y jurídica, resuenan en una sociedad marcada por la polarización y la incertidumbre institucional.

«En 1978 no queríamos tener una constitución, fundamentada en la mayoría numérica, de la mitad de los españoles contra la otra mitad».

La autora abre su reflexión señalando:

“No es casualidad que estemos asistiendo a una progresiva erosión de las instituciones, mientras el Gobierno parece incapaz de ofrecer respuestas solventes ante los desafíos que se acumulan.”

Este análisis se entrelaza con el contexto europeo y nacional, donde las tensiones derivadas de la aplicación de la ley de amnistía y las controversias sobre el respeto al Estado de derecho configuran un escenario especialmente delicado.

«La escueta mayoría absoluta del gobierno Frankenstein impone políticas que no convencen a la mitad no representada por ellos e, incluso, a la gran mayoría social».

Freixes expone cómo el escrutinio europeo sobre las decisiones gubernamentales españolas se ha intensificado. En uno de sus pasajes más destacados afirma:

“Europa nos observa, y lo hace con una inquietud creciente ante los movimientos legislativos que podrían contravenir los principios fundacionales de la Unión. La ley de amnistía es solo el último ejemplo de una deriva preocupante.”

La autora insiste en que el dictamen emitido por la Comisión Europea, aunque no vinculante para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, actúa como una advertencia para las autoridades nacionales:

“El Dictamen de la Comisión Europea no es vinculante para el TJUE; equivale a una recomendación que puede ser asumida o no. Sin embargo, su contenido es claro: existen disposiciones contrarias al Derecho comunitario.”

Erosión institucional y polarización política

La columna profundiza en la vulnerabilidad institucional española, advirtiendo sobre el peligro que supone ignorar tanto la letra como el espíritu de la Constitución:

“Provocar, con conocimiento de causa, que la sentencia del Tribunal Constitucional sea anterior a la del TJUE parece querer condicionar la decisión europea y podría generar un problema intrincado de reversión de efectos ya ejecutados.”

Esta práctica, apunta Freixes, debilita aún más la confianza ciudadana en los órganos garantes del Estado de derecho.

Freixes remarca que los responsables políticos deberían ser los primeros en respetar tanto la Constitución como el Derecho europeo. Subraya:

“Esperemos que lo que vea Europa nos ayude a paliar los nefastos efectos de la deriva a la que nos someten quienes deberían ser los primeros en respetar la Constitución y el Derecho europeo.”

Fragmentos clave del análisis

A día de hoy, 21 de agosto de 2025, estas reflexiones adquieren una especial relevancia. La autora sintetiza su preocupación en varias afirmaciones contundentes:

“La gran mayoría piensa que necesitamos más Europa, no menos. En un mundo en transformación acelerada… es crucial reforzar los valores fundacionales de la Unión.”

“No podemos permitirnos gobiernos débiles ante retos tan graves como los que afronta España. La defensa del consenso constitucional no es una opción: es una necesidad.”

“Quienes legislan deben hacerlo con responsabilidad institucional y visión europea, porque las consecuencias trascienden lo local y afectan al conjunto del proyecto democrático.”

“La polarización alimentada desde instancias oficiales solo contribuye a ahondar en la fractura social.”

El texto recoge también cómo las turbulencias internacionales inciden sobre el debate español. La autora alude a las guerras fronterizas europeas y los desafíos económicos como factores aceleradores del desgaste institucional interno.

En palabras finales, Freixes deja clara su postura: