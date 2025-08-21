Ramiro Grau Morancho: «116.000 militares profesionales: De incendios e incendiarios»

Los españoles tenemos un ejército profesional de unos 116.000 efectivos, según he leído.

Alrededor de 5.000 andan desplegados por el ancho mundo, al servicio de la OTAN, la ONU, el NOM o la madre que parió a todas esas organizaciones internacionales que solo sirven para malgastar nuestro dinero.

Quedan 111.000 disponibles, de los que unos 3.500 forman la Unidad Militar de Emergencias, UME, que está trabajando a destajo, las cosas como son, y merece todo nuestro crédito, admiración y gratitud, por el trabajo bien hecho.

Se han enviado unos escasos cientos más de militares, con lo cual la cifra total puede estar en los 4.000, o, como mucho, 5.000.

Y esos 1111106.000 militares profesionales, ¿de verdad no pueden colaborar en la extinción de los incendios…?

Dice la “pájara”, en expresión de Sánchez, que no están preparados, pues no han recibido formación específica para ello.

Pues tiempo han tenido, porque el año tiene 365 días, que descontadas las vacaciones, asuntos propios, sábados y domingos, en su caso, etc., quedan doscientos días, por lo menos, en los que no solo podrían, sino deberían, recibir esa formación básica.

Y los vecinos que luchan contra el fuego, ante el abandono del gobierno estatal, ¿acaso han recibido formación alguna…?

Simplemente, se juegan su vida, y ya está, ante la previsible pérdida de sus casas, y todos sus bienes.

Pero ellos no tienen obligación de jugarse la vida, su vida, mientras que los militares, guardias civiles, policías nacionales y locales, etc., si han adquirido, libre y voluntariamente, ese compromiso profesional.

Pero la “pájara” Robles oculta que la orden viene de arriba, y que se trata de que se queme todo el territorio gobernado por el PP, para que esos millones de votantes “equivocados”, vuelvan al redil, y boten al PP, con b. de borregos.

Y, de paso, desprestigiar a los gobiernos autonómicos del PP, como dicen a babor y a estribor, a proa y a popa, un montón de furcias mediáticas, al servicio del régimen comunista sanchista.

Hace falta ser miserable, muy miserable, y tener menos catadura moral que Netanyahu, para permitir que se quemen todas las regiones gobernadas por el PP, al negarles el pan y la sal de la ayuda de los ejércitos…

Porque esa es otra: el fuego es de izquierdas, y solo quema las regiones peperas.

Tampoco ataca a las regiones separatistas de Cataluña y el País Vasco.

Está claro que hay incendiarios, y de hecho ya se han detenido a unos cuantos.

Ahora bien, ¿quiénes son los autores intelectuales de esos incendios, y a qué partido o partida pertenecen…?

Nerón, al lado de Sánchez, era un simple aficionado.

Ítem más: ¿Dónde queda el artículo 8 de la Constitución que establece como misión de las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, “garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

Y está claro que nuestra integridad territorial está seriamente amenazada…, por el pasotismo del gobierno, y los incendiarios que, posiblemente, obedecen órdenes superiores…

Quien quiera entender, que entienda.