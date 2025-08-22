A la búsqueda de la felicidad,

Cuando te paras a pensar lo qué es la vida, te das cuenta que la felicidad debería estar en la ausencia de dolor, tanto físico como espiritual.

Ahora bien, cuando una persona que podría ser teóricamente feliz, suma a su ausencia de dolor elementos tales como el orgullo, la soberbia, la avaricia, y –sobre todo- la envidia, vemos como esa felicidad se transforma en infelicidad, depresión, y otras gripes del alma, al tiempo que hacen buena la frase “en el pecado va la penitencia”.

Pero si nos olvidamos de la gentuza y nos centramos en la gente normal, el tema es más profundo. Veamos.

La ausencia de dolor ´per se´, lejos de producir felicidad lo que produce es sensación de vacío, por ser antinatural con la condición humana. De hecho, sin el estímulo del dolor (hambre, sed, frío, calor, desamor, temor, miedo, etc.) el ser humano no sobreviviría, ni como individuo ni como especie, al no sentir la necesidad de comer, beber, proteger el cuerpo frente a las bajas temperaturas, mantener una distancia prudencial con el fuego, reproducirse, así como de no ir a tocarle las pelotas a un león dormido.

Entonces, ¿dónde está la felicidad?

Pocos pueden presumir de haber conseguido una vida de felicidad plena. Tan solo aquellos que ven en el dolor, supervivencia aparte, una oportunidad de crecimiento personal, pueden alcanzar ese estado de felicidad plena que tan solo da la consecución de la obra bien hecha a base de dolor, esfuerzo y sacrificio, no para ser más que el vecino, sino para ser más y mejor que era uno mismo antes de comenzar esta carrera llamada vida.

¿Y luego, qué? ¡Luego más!

Nuevas vidas que morir, nuevas muertes que vivir, nuevas metas que alcanzar, en un camino de perfección con principio, pero sin final, escribiendo nuestra historia en ese libro llamado Eternidad. Porque de no ser así, el brillante e inteligente diseño con el que fue creado el hombre, no pasaría de ser una broma cruel y de mal gusto, fruto de la borrachera de un dios pagano.