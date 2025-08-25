¿Defiende a España frente a Marruecos y Francia?

La relación entre España y Francia ha sido compleja históricamente, máxime desde la invasión de Napoleón Bonaparte para imponer a su hermano José como rey de España, lo que desencadenó una larga y sangrienta guerra de liberación nacional que empezó el 2 de mayo de 1808, con la sublevación del pueblo de Madrid, y acabó el 10 de abril de 1814, con la batalla de Tolosa.

La de San Marcial (Irún) contra los franceses en1522, cuando éstos invadieron España para anexionarse Navarra, es otra gesta que celebra anualmente la ciudad guipuzcoana con el nombre de Alarde de San Marcial, en agradecimiento a Dios por la victoria en la Peña de Aldabe.

Desde poco después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en nombre de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, Francia sufrió envidia del Imperio español, “en el que nunca se ponía el sol” (Carlos I) porque abarcaba territorios de Europa, América, Asia y África. Esa envidia se tradujo, entre otros hechos y conflictos, en elaborar, junto con Holanda e Inglaterra, la leyenda negra contra España, en inventarse el término Latinoamérica para oponerlo al histórico y preciso de Hispanoamérica y en crear y extender la expresión “África empieza en los Pirineos” (Louis Adolphe de Thiers, presidente de la Tercera República francesa) para llamar indirectamente africanos a los españoles.

Ya en nuestros días Francia fue el país que más zancadillas puso a la entrada de España en el Mercado Común Europeo (MCE), exigiendo contrapartidas unilaterales y logrando aranceles temporales abusivos a nuestra agricultura para favorecer a la francesa, sus agricultores obstaculizan cuando les apetece el libre tránsito de nuestros vinos, frutas y verduras por territorio galo; se puso del lado de Marruecos cuando éste país organizó la Marcha Verde sobre el Sahara español y más tarde invadió la isla de Perejil, se niega a una mayor conexión energética (electricidad y gas) entre los dos países que pide Bruselas y pone continuas pegas a la homologación del material móvil español de RENFE (Talgo) para que no opere en las líneas más rentables de la red francesa de alta velocidad, a pesar de que la empresa estatal gala (SNCF) utiliza la red Adif española desde mayo de 2021, con el nombre comercial de OUIGO y material móvil Alstom.

En resumen. La relación entre Francia y España sigue siendo poco edificante, sin que termine de primar la cooperación y la colaboración solidaria y sin complejos ni ataduras porque Francia y su “grandeur” prefieren una España débil que una España fuerte.

Y con Marruecos, desde que Francia renunciara a su protectorado y lograra la independencia y fundación el 7 de abril de 1956 (España cedió su zona sur mediante el Tratado de Angra de Cintra el 1 de abril de 1958), o desde 1672, cuando Ismail Ibn Sharif consolidó el reino frente a la oposición de las tribus locales, las relaciones con España han sido complejas, de frecuentes vaivenes y marcadas por el continuo expansionismo de Marruecos, que además del ex Sahara español reclama Canarias, Ceuta, Melilla y los islotes de soberanía. El control en sus fronteras de la inmigración marroquí y de otros países es el arma de presión contra España, abriendo o cerrando el grifo a los ilegales según le convenga, además de favorecer la emigración legal de sus nacionales y su natalidad en el país de acogida, a los que luego controla cultural, social y políticamente en territorio español y europeo a través de los imánes que nombra para las mezquitas. Nos ha forzado a enemistarnos con Argelia y a disminuir nuestras importaciones de gas con ese país, que en retorsión nos envía inmigrantes ilegales a las islas Baleares y nos exige más visados.

En la etapa actual Marruecos controla nuestra política exterior en la zona, tanto en lo económico como en lo comercial, con alianzas principales con Estados Unidos y Francia, sin que los presidentes de gobierno que siguieron a José María Aznar tuviesen control sobre la situación o pareciera importarles las consecuencias del desafuero porque si hacemos caso a nuestro simpar ministro de Asuntos Exteriores y otras hiervas, José Manuel Albares Bueno pésimo, “El objetivo final, principal y primordial que yo tengo como ministro de Unión Europea es la oficialidad del catalán en Europa”. ¡Toma del frasco, Carrasco!

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL