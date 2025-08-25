Manuel del Rosal García: «La DANA y los fuegos han sacado a la luz la miseria moral de nuestros políticos»

“Los médicos aconsejan a los políticos que procuren no morderse la lengua. El veneno que esta destila puede conducirles a la muerte”

Los animales, entre los que nos encontramos nosotros los humanos, pueden ser peligrosos y dañinos por su fuerza, su capacidad de destrucción, su toxicidad. Raramente se dan animales dañinos para los de su misma especie, salvo en los animales de la especie humana. Los animales dañinos pueden causar enfermedades, arrasar campos y cosechas; infectar el ganado, envenenar las aguas representando una amenaza para la naturaleza, la salud pública y – parece raro, pero así es – para la economía. A los animales dañinos se les llama también alimañas, pero esta palabra se utiliza fundamentalmente para definir al animal más dañino de la creación: el hombre. Y dentro de la especie humana, la alimaña más dañina recibe el nombre de político.

Lo han vuelto a hacer y volverán a hacerlo siempre que los políticos calculen que con esas canalladas suman votos y réditos políticos. La DANA de Valencia nos permitió visualizar la miseria moral de los políticos, todos los políticos desde el presidente del gobierno hasta el concejal del ayuntamiento más humilde del más humilde pueblo de España. Ni las muertes, ni la ruina, ni el sufrimiento les retuvo a la hora de rentabilizar políticamente, de sumar votos. Utilizaron la desgracia ajena para contabilizar unos votos más y para destruir al opositor. Muertes, ruina y sufrimiento fueron utilizadas como armas arrojadizas para destruir al contrario, mientras los damnificados eran abandonados, son abandonados. Y ahora, cuando España arde por sus cuatro costados, lo vuelven a hacer. Exactamente lo mismo que hicieron en la DANA, lo que demuestra que el animal más dañino para el ser humano es el mismo ser humano y dentro de la especie, una parte de ella a la que bien podemos llamar alimañas humanas, destaca en su hacer daño y en su toxicidad: el político.

Mientras las lenguas de fuego devoraban España, los políticos que dicen trabajar por nosotros, se dejaban abandonar al tenue mecer de las olas. Ellos refrescaban sus orondas barrigas en La Mareta y otros lugares alejados de los fuegos. Ellas dejaban acariciar sus sebosos glúteos por las saladas olas. El sol y el agua templada del Mediterráneo reconfortaban sus cuerpos mientras las llamas, el humo y las cenizas se cobraban vidas, destruían cosechas, mataban árboles y llenaban de sufrimiento los corazones de los hombres y mujeres que veían incapaces como el fuego impenitente arrasaba con sus viviendas. ¿Hay mayor miseria moral?

El veneno más tóxico conocido es la toxina botulínica. Es así porque hay estrictas órdenes de todos los gobiernos mundiales para que permanezca oculto el veneno que supera en toxicidad y muertes a la botulínica, Ese veneno no vayan a buscarlo ni en la flora ni en la fauna de las más alejadas y espesas selvas amazónicas, ni en las más profundas simas de los océanos, ni en los más ardientes desiertos, ni en las más altas cúspides de eternas nieves. Este veneno vive a nuestro lado y su portador puede poseer una cara angelical y unas palabras melifluas; pero en las distancias cortas su aliento es fétido y mortal. Este veneno lleva junto a nosotros miles de años y ha causado más muertes que la mayor pandemia que haya registrado la historia del hombre sobre la Tierra. Este veneno lo portan y lo inyectan los políticos. Y es así porque el corazón de los políticos no es tal, es una calculadora de votos y de réditos políticos y sus cerebros son letrinas de donde emergen las maquinaciones perversas que buscan tan solo alcanzar y mantenerse en el poder a cualquier precio y utilizando cualquier clase de moneda incluso las monedas de la desolación, las muertes, la ruina de quienes, tras ser utilizados como arma arrojadiza contra el opositor, el contrario; de inmediato son olvidados a su suerte.

La DANA y los fuegos han visualizado una vez más la catadura moral de nuestros políticos, su miseria moral, su hipocresía confirmando lo que algunos ya sabíamos desde que llegó la democracia: los políticos no tienen corazón, no tienen estómago, no tienen cojones y, por añadidura, su cerebro es perfectamente intercambiable con el culo. ¡En manos de quienes estamos! Mejor dicho: ¡En manos de quienes están las dos últimas generaciones! Nosotros, los que nacimos tras la guerra civil, gracias a Dios, estamos al cabo de la calle.