Rafael López Charques: «No es tuyo»

Eso es lo que tenemos que decirle a cierto personaje, que parece que no se entera o le trae sin cuidado el hecho. El país no es tuyo, España es de los españoles, te guste o no te guste.

¿Adivinan a que personaje nos referimos? Suponemos que no tendrán muchas dudas, al inefable “culm fraude. Que no viva engañado, Por mucho que uno de sus secuaces lo adule diciendo que es “el puto amo“, no lo es, porque los españoles no tenemos amo. Eso debe tenerlo muy presente, incluso por su propio bien.

Indudablemente el presidente del gobierno tiene derecho a vivienda oficial y protección, incluso durante las vacaciones, pero él, su pareja y sus hijos. Los demás familiares y amigos que se añaden o invitan sobran. Los españoles no tenemos ni debemos pagar todos esos gastos provocados por esa gente. ¡Es el colmo! Que se lo paguen los anfitriones.

También, según parece, la residencia oficial veraniega de “cum fraude” se ha convertido en un fortín, en donde los guardianes tienen que adelantar de su bolsillo el dinero para su manutención. No está mal, los amigos por la cara., a costa del españolito, y los trabajadores que se apañen como puedan.

Por si fuera poco, se ha decretado una amplia zona de exclusión marítima, para que nuestro, para desgracia nuestra, insigne jefe pueda descansar sin el menor ruido que le moleste.

Es comprensible lo anterior, tiene que tener tranquilidad para poder dilucidar porque, cada vez más, en cuando aparece en un sitio, para lo que sea, todo son abucheos. También para averiguar la razón de que cada vez lo inviten a menos reuniones de mandatarios de otras naciones.

Esta es la situación en que vivimos, desde luego no envidiable. Unos pocos tienen mucho, y unos muchos tienen poco. Tratan de engañarnos una y otra vez con distintos cuentos. En este aspecto son inasequibles al desaliento. Si lo fuesen para otras cosas, otro gallo cantaría.

Nuestro país está acorralado por los incendios, lo que suponemos habrá molestado a “cum fraude” porque ha tenido que renunciar unos pocos días a sus merecidas vacaciones, para dejarse ver por algunas zonas siniestradas, Esto ha implicado que se ha expuesto a abucheos, hecho que sin embargo no debería preocuparle, pues ya tiene gran experiencia en aguantarlos o huir si la cosa se pone fea,

Resulta que gran culpa de los incendios la tiene el cambio climático. Nos extraña, porque resulta que estos se han producido periódicamente desde tiempo inmemorial y nadie les echaba la culpa, pero ahora es el responsable. ¿No les parece extraño? A nosotros sí, porque según parece con “cum fraude” se ha reducido a la mitad el gasto en prevención de incendios. Seguimos con la misma cantinela, para unas cosas no hay dinero, pero para otras sobra.

Por ejemplo, para lo que si hay pasta es para acceder a la financiación singular que exigen los mandamases catalanes. Es lógico, o la tienen o el gobierno cae, lo que indudablemente sería una catástrofe para nuestra nación.

Imagínense ustedes como viviríamos en nuestra nación con un gobierno que antepusiese el crecimiento y la estabilidad del país, a cualquier otra cosa.

La verdad es que nos aburriríamos, No tendríamos sorpresas de que hay un nuevo investigado. No podríamos hacer apuestas sobre si es culpable o no, o sobre si acabará en la cárcel.

Por cierto, sugerimos al desgobierno que amplíe los centros penitenciarios actuales, mejor que construya otros nuevos dotados de comodidades, porque nos tememos que o bien hay un cambio impresionante en nuestro país, o muchos de nuestro actuales dirigentes acabarán en ellos.