Pitingo: 44 años y jamás he visto tanto odio en España

Tengo 44 años y, con el corazón en la mano, digo que jamás había visto tanto odio en España como ahora.

Desde que llegó este gobierno, parece que solo hablamos de lo mismo: odio, insultos, división, etiquetas… y cada vez estamos más separados y más enfrentados.

Han despertado fantasmas del pasado que muchos ni siquiera hemos vivido. Hoy todo es “facha”, “fascista”, “ultra”. Palabras que significaron dolor y tragedia en la historia y que ahora se usan como si fueran simples piedras arrojadizas contra cualquiera que no piense igual. Y lo más triste es que quienes más las lanzan son precisamente los que deberían unir, empezando por el propio gobierno.

Y encima parece que, por ser gitano, ya tenga que pensar de una manera concreta, como si viniera con instrucciones políticas o con un manual colectivo bajo el brazo. Pues no. Soy gitano, o mestizo, sí, pero también soy libre, indómito y con mi forma de pensar. No me gustan las cadenas ni las etiquetas.

Mientras tanto, los dirigentes duermen en paz, con los bolsillos llenos, viendo cómo el pueblo se pelea entre sí. Y cuando caigan, como tantos otros antes, se marcharán de España o vivirán de lujo donde quieran, dejándonos aquí enfrentados, enfadados y rotos.

Yo, por mi parte, no quiero convertirme en un odiador. Nunca lo he sido. Es verdad que a veces mi carácter no me deja callar, pero jamás he odiado a nadie. He sufrido vetos, boicots, amenazas, llamadas a televisiones para que no me contraten… y aquí sigo, trabajando desde que tenía 13 años y dando de comer a más de 20 familias. Nunca he necesitado a un gobierno para poder vivir.

Que sean otros los que odien. Yo seguiré riendo, cantando, trabajando y siendo feliz. Llevo más de 25 años en los escenarios y espero estar muchos más. No soy socialista ni comunista ni facha ni fascista; soy un hombre libre que ha viajado por el mundo y que ha visto con sus propios ojos la miseria que trajeron los regímenes comunistas y socialistas en muchos países, sobre todo de Latinoamérica. El fascismo no pertenece solo a la derecha, también puede venir de la izquierda. Porque lo que define al fascismo no es tanto la etiqueta ideológica, sino la forma de ejercer el poder: autoritarismo, culto al líder, imposición ideológica, persecución de quien piensa distinto y necesidad de un enemigo común para dividir a la sociedad. Eso puede aparecer tanto con banderas rojas como con banderas azules, y la historia lo ha demostrado demasiadas veces.

Y ojo: no culpo solo a un lado, porque también hay odio en el otro. Pero yo no. Yo no pienso entrar en esa guerra sucia. Soy un alma libre que dice lo que piensa con respeto, sin odiar ni señalar a nadie.

Lo siento, pero quien tenga mi edad y un poco de memoria sabrá que nunca hemos vivido una polarización tan brutal en España. Si no despertamos pronto, si no aprendemos a escucharnos y respetarnos, este país acabará en un abismo del que nos costará salir.

Al final, espero no ofender a nadie con mis palabras, porque hablo con el corazón y desde la libertad. Y a quienes pierden el tiempo insultándome, de verdad, no me afecta: yo sigo con mi vida, con mi música y con mis sueños. Ahora me voy a desayunar y después al estudio de grabación, que es donde de verdad se construyen cosas grandes. La vida es demasiado corta para gastarla en odio.

Que paséis un buen día y que Dios os bendiga.