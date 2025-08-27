Alfonso Rojo: “No sean vagos y súmense a la pelea contra Sánchez y su cuadrilla, que lo tienen fácil”

Voy a arrancar con algo insólito: tirándoles de las orejas.

No se mosqueen, porque no hay el mínimo deseo de ofenderles.

Solo quiero recordarles que la tarea de echar al infame Sánchez y a la panda de gandules que nos gobierna desde hace ya ocho años no es exclusiva de los guardias civiles de la UCO, unos cuantos jueces decentes y un puñado de periodistas no adictos al régimen.

Es tarea de todos y, por supuesto, de ustedes, los españoles decentes a los que preocupa el futuro de la Patria.

Yo tengo morada la espalda de recibir palmadas de afecto de gente que, en la calle, de improviso, me interpela y dice afectuosamente eso de: “¡Rojo! ¡Dales duro!”.

Frase que habitualmente va acompañada de una pregunta sobre cuánto tiempo tardaremos en sacar de La Moncloa al marido de Begoña y a su cuadrilla de maleantes.

No creo que el amo del PSOE aguante mucho, porque apuesto por la tesis de que tendremos elecciones generales antes de la Semana Santa de 2026, pero para ello es necesario que ustedes, la gente, los que escuchan sermones como este, se impliquen.

Y eso es muy sencillo: basta con retuitear, comentar las noticias, rebotar los vídeos y ayudarnos en masa a difundir el mensaje hasta hacerlo atronador.

Vivimos tiempos de estrés informativo, de sobreinformación.

No hay tiempo para la pausa.

Un escándalo abre la puerta al siguiente y así —como saben y explotan muy bien Sánchez y sus acólitos de la Brunete Pedrete periodística— se produce el efecto narcotizante.

El amo del PSOE, que es el peor gobernante que ha padecido España y no tiene otro proyecto que mantenerse en el poder, lo explota a fondo.

Y así vamos del volcán a la DANA y de las inundaciones a los incendios, pasando por el COVID, el gran apagón o el parón de los trenes.

Todo para tapar su abochornante corrupción y su criminal incompetencia.

Pues para que lo importante no desaparezca, para que la ciudadanía siga alerta y, cuando llegue el momento, vote en consecuencia, les necesitamos a ustedes.

A todos.

A pulsar la tecla y, si tienen que darle un disgusto a ese cuñado progre o a esa nuera rojilla que les amargan las reuniones familiares, déselo.

Merece la pena y España, y nosotros, se lo agradeceremos.