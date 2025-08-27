El suicidio virtual

Facebook está construido con una mentalidad ´luteranamente´ utilitarista y comercial, adobada con un puritanismo ´progre´, tan ridículo como hipócrita.

Al final no es más que un multimillonario negocio, como cualquier otro, pero que sin embargo desarrolla, sin darse cuenta, una labor social, cuyos límites muchas veces somos incapaces de vislumbrar.

Serán las propias redes sociales las que acabarán devorando a sus creadores, el día que se harten de sus tics prepotentes y chulescos, sin más fin que el de agradar a los sátrapas que fijan sus impuestos.

Pero justo es reconocer que, aunque no sea ese el fin, Facebook tiene dos elementos positivos: el primero de ellos es que se ha convertido en una especie de club, o punto de encuentro de corazones solitarios, dónde los seres humanos encuentran, a veces, la compañía y comprensión de la que adolecen en el mundo real.

Porque uno, una, o ´ene´, puede estar rodeado de una familia feliz, o unos compañeros de trabajo maravillosos, y sin embargo verse inmerso en la más absoluta soledad. Y es que ni tan siquiera el cariño y el amor de los propios, son capaces de cubrir y saciar en plenitud todas las complejas expectativas que conlleva el alma humana.

El segundo elemento es que, mientras en la vida real, si te equivocas a la hora de elegir a tu pareja, amante, o amigos, y quieres cortar con dicha relación, todo se vuelve complicado y engorroso, en FB todo es simple, quirúrgicamente frío y eficiente; tan solo basta con apretar el botón de bloqueo, para que una persona desaparezca de tu vida para siempre, y con ella toda su historia.

A partir de ese momento, esa persona pasará a ser invisible para ti, y tú para ella. Es como el crimen perfecto que vaporiza una relación en un segundo. Y es tan fácil, rápido, y eficaz, que uno acaba por cogerle el gusto a darle al botón, corriendo el riesgo de acabar por convertirse en un psicópata, en asesino virtual en serie.

Si en la vida real existiese una tecla que, con tan solo apretarla, hiciese desaparecer de nuestras vidas a todas aquellas personas, y seres de luz aforados, que nos gustaría perder de vista, que anchos y felices viviríamos; y ello por no hablar de nuestro propio suicidio virtual. Pulsar un botón y desaparecer para siempre del mundo.

Aquí, el diligente y laborioso Tomás de Aquino no dejó respuestas sobre la pecaminosidad o no de dichas acciones, pero, aunque lo hubiese hecho, por una me entraría y por la otra me saldría, porque, personalmente, tengo muy claro los conceptos.

Y es que, tras el mundo virtual de las redes sociales, amén de mucho HDLGP, se encuentran personas de carne y hueso, con sus sentimientos y emociones, con sus corazoncitos, y -a ellas- con nuestras acciones virtuales, les podemos hacer mucho bien, pero también les podemos destrozar la vida.

Y hablando de HDLGP, a veces me pregunto cuánto falta para que recuperen la pena de muerte, para poder finiquitar a los díscolos del credo ´woke´. Aunque eso sí, de hacerlo, seguro que será mediante silla eléctrica, alimentada con energías renovables.