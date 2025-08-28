Alfonso Rojo: “Exigimos explicaciones a Sánchez y damos unos consejos a Ayuso, en el asunto de los MENAs”

Se lo contamos hoy en la portada de Periodista Digital: “Ayuso exige al socialista Sánchez que explique por qué Cataluña y País Vasco no acogerán MENAs y todas las demás regiones españolas, sí”.

Lo exige la presidenta de la Comunidad de Madrid y ‘sursum corda’, porque la decisión del Consejo de Ministros, que este martes dio luz verde a un decreto según el cual Cataluña y País Vasco han quedado excluidas del reparto estatal de menores extranjeros no acompañados, mientras el resto de comunidades deben asumir nuevas cuotas de acogida, no tiene ni pies ni cabeza.

Todos sabemos que el motivo es que el marido de Begoña necesita el respaldo de proetarras, de nacionalistas vascos de derechas y de separatistas catalanes de todo pelaje para seguir durmiendo en La Moncloa, pero la estlticia se las trae.

Por diferentes motivos. Uno es que el PSOE en su conjunto, los militantes socialistas de Andalucía, Extremadura, Murcia, las dos Castillas, Galicia y el resto, respalden semejante cacicada.

Otro es que apenas nadie vaya a la raíz del asunto. A las cuestiones previas.

Tanto si son menores como si son mayores de edad y han entrado en España ilegalmente, han cometido un delito. Lo razonable, lo que aconseja el sentido común, lo que debería ordenar nuestro Código Penal es devolverlos ipso facto por donde han venido, tanto si tienen documentos de identidad como si no. Y al sitio de donde hayan salido. Si vienen de Marruecos, a Marruecos, si es de Algeria, a Argelia, si se trata de Malí, a Mali…

Y si son niños, como alegan los progres con un cinismo que espeluzna, pues con sus padres, que es donde mejor están los críos.

Y ya puestos, unos consejos para políticos sensatos.

Me parece perfecto que Ayuso lleve el tema al Supremo y recurra hasta el final a las opciones que da la Justicia para frenar a Sánchez, pero por el camino podría ir implementando varias ideas.

Si de lo que se trata, según la claudicante izquierda española, es de integrar a esos inmigrantes ilegales, nada mejor que facilitarles a fondo el conocimiento de España y de todo lo bueno que ofrece.

Así que todos los fines de semana, se fletan unos autobuses para que la variopinta multitud que ahora atiborra los Centros de Acogida pueda ir a conocer Barcelona, la Costa Brava, el Museo Guggenheim de Bilbao, la Playa de la Concha en San Sebastián y lugares así.

Cada viajero, que debe ser voluntario, recibe una bolsa con vituallas y un billete de 20 euros para la jornada, y se le avisa adjuntando un plano del punto en el que esa medianoche estará aparcado el vehículo.

Llegado el momento y tras esperar un par de horas por si alguno se ha despistado, el autobús emprende el camino de vuelta a Madrid, con los que se hayan presentado.

El resto, imaginamos que habrá enfilado hacia Francia o prendado de los encantos de Las Ramblas o del Casco Viejo bilbaíno, optado por quedarse.

Y así todas las semanas.

Ya verán ustedes que pronto comienzan a dar alaridos los profetas del ‘Welcome Refugees’ y se monta la marimorena en Cataluña y País Vasco.