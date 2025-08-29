MENAs (y no MENAs) en España: el gran engaño al pueblo español (2025)

1) La tomadura de pelo permanente

En el asunto de los menores extranjeros no acompañados, los españoles llevan años siendo víctimas de una tomadura de pelo constante. La estrategia siempre es la misma: se nos bombardea con un discurso “solidario” cargado de chantaje emocional. Se repite hasta la saciedad que “algo habrá que hacer con esos pobrecitos” —sean adultos o menores—, como si cuestionar esa narrativa fuese un acto de insensibilidad o crueldad.

Pero, ¿acaso no está legitimada la gente para decidir a quién acoge en su casa, con quién establece amistad, a quién considera prójimo y a quién ayuda? La verdadera solidaridad es voluntaria, no impuesta a golpe de decreto ni de impuestos. El problema no es la ayuda individual —cada cual puede ofrecerla si lo desea—, sino la obligación colectiva de financiar con dinero público políticas dictadas desde arriba.

2) El gran ausente: el pueblo español

Nunca se ha preguntado a los españoles si quieren acoger a extranjeros, sean menores o adultos. Ni mediante referéndum, ni a través de mecanismos deliberativos. Nunca se han explicado los costes económicos reales, ni los supuestos “beneficios” han sido evaluados con rigor.

Se han vendido como ventajas la “diversidad cultural” o el “rejuvenecimiento poblacional”, pero sin balances honestos sobre el precio que paga la sociedad en términos de convivencia, cohesión social y carga fiscal. El pueblo español, que paga impuestos religiosamente, ha sido tratado como un financiador pasivo de políticas dictadas desde arriba.

3) Relato humanitario vs. datos objetivos

El Gobierno insiste en que los MENA son «niños y niñas en riesgo» necesitados de solidaridad. Sin embargo, los datos oficiales lo contradicen:

El 60% proceden de Marruecos , un país seguro.

, un país seguro. El 94% son varones adolescentes .

. Solo un 30% acredita ser menor de edad tras las pruebas médicas.

La imagen de “niños indefensos” dista mucho de la realidad. Y, para colmo, la acogida masiva genera efecto llamada: los propios jóvenes transmiten por redes sociales que en España se vive mejor, algunos incluso alojados en hoteles de cuatro estrellas.

4) Costes y corrupción

El coste medio de tutelar a un MENA se sitúa en torno a 53.000 € por menor y año. En 2025, el Gobierno habilitó 100 millones € adicionales para financiar traslados entre comunidades autónomas.