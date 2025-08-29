Ramiro Grau Morancho: «Francia tiene disecado en Montbrison a un guerrillero español, desde hace dos siglos»

En 1812, Napoleón se llevó a Francia a 1.600 prisiones de guerra, soldados y guerrilleros, pues pensaba que iban a luchar con sus ejércitos, en contra del absolutismo que imperaba en España.

La triste y cruda realidad es que la mayoría fallecieron en el camino, o fruto de los malos tratos, la falta de alimentos y atención médica, en su caso, las heridas que sufrían etc.

Uno de esos patriotas y compatriotas nuestros, del que desconocemos su identidad y lugar de procedencia, acabó trabajando, de forma forzosa, casi como un esclavo, para el barón Jean-Baptiste d´Allard, de Montbriso, que debía tener buenas relaciones con el régimen napoleónico, y había conseguido que se lo cediesen, ya que, al parecer, era un buen herrero, y el barón estaba construyendo su palacio…

En 1825, trece años más tarde, el español falleció, no sabemos si por causas naturales o alguna enfermedad, y al noble francés, que de noble tenía más bien poco, no se le ocurrió otra cosa que hacerlo disecar, como si fuera un animal al que se caza en el monte, o una mariposa.

Con el paso de los años, suponemos que el barón murió, y debió de donar su palacete a Montbrison, para la creación del Museo d´Allard, erigido en su honor, y allí permaneció expuesto nuestro compatriota, como si fuera un animal, o una cosa…

A partir del año 2.000 dejó de estar expuesto al público, supongo que a los franceses, defensores de los “derechos humanos” les daría vergüenza, pero lo siguen teniendo guardado en los depósitos del museo, sin darle un entierro digno, preferiblemente en su Patria, como procede en Justicia.

Como español, siento una profunda vergüenza ajena al ver que ninguno de los sucesivos gobiernos, supongo que conocedores de esta situación, han movido un dedo para pedir su repatriación a Francia, y su entierro, con la dignidad que merece, como toda persona, en el Cementerio de la Florida, en Madrid, donde reposan cientos o miles de fusilados por las tropas de Napoleón, y que Goya inmortalizó en sus obras.

Del actual gobierno no espero nada, la verdad, pero espero que los otros partidos que defienden a España y a los españoles, muevan el culo, y exijan a Francia su devolución a nuestra Patria.

Es de Justicia.

¡La Patria, agradecida, nunca debe olvidar a sus soldados y guerrilleros que lucharon por España!