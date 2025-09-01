Manuel del Rosal García: «Europa discapacitada: La oscura verdad sobre el paraíso que nos quieren hacer creer que es Europa»

Mi mujer está viendo el canal de EuroNews mientras yo leo la novela Sumisión de Michel Houellebecq. – Manolo, deberías prestar atención a lo que dicen en EuroNews –

Cierro el libro señalizando la página y presto atención.

El informador se apoya en gráficos al decirnos lo que Europa encierra en su falso oropel para hacer llegar a los ciudadanos la idea de que vivimos en el Paraíso Terrenal con estándares de vida envidiables para el resto del mundo.

Documento del Consejo. Consejo de la Unión Europea. Año 2023 según Eurostat: Más del 27% de los ciudadanos europeos de edad adulta sufre de alguna forma de discapacidad. Este porcentaje equivale a 101millones de ciudadanos, uno por cada cuatro. Analizado por países y refiriéndonos a España, esta tiene un 30% de los ciudadanos adultos con alguna clase de discapacidad. Analizados los datos por sexos, las mujeres adultas europeas padecen alguna discapacidad en un 29,5 % frente al 24,3 en los hombres.

El documento también explica como la discapacidad afecta a quien la padece; recordemos, 101 millones de ciudadanos de esta Europa idílica. Seguimos a Eurostat año 2023: Una de cada dos personas se siente discriminada, una de cada cinco carece de empleo, una de cada tres está en riesgo de pobreza o exclusión social, una de cada cinco abandona prematuramente la escuela, una de cada cinco es víctima de violencia, tiene cuatro veces mayor probabilidad de carecer de asistencia sanitaria satisfactoria,

Mientras este panorama de vergüenza para una Europa idealizada sucede en ella, entraron en este continente paradisiaco según Eurostat, ¡¡cuatro millones trescientos mil inmigrantes!! Que fueron recibidos con los brazos abiertos. España ocupó el cuarto lugar con respecto al mayor número de inmigrantes que entraron en nuestro territorio.

Quiero preguntar a la señora Von der Leyen en general y a Pedro Sánchez en particular, cuánto dinero del presupuesto de Europa y de España se retrajo de la atención a estas personas discapacitadas que, como Eurostat nos ha mostrado, son discriminadas, carecen de empleo, están en riesgo de pobreza y exclusión social, abandonan prematuramente la escuela, son víctimas de violencia y carecen de asistencia sanitaria satisfactoria, para atender a esos 4,3 millones de inmigrantes que asaltaron Europa en el año 2023. ¿Disminuye usted Úrsula, disminuye usted Pedro los presupuestos asignados a los ciudadanos discapacitados, para disponer de lo retraído en atender a quienes ni siquiera son ciudadanos europeos, ciudadanos españoles?

Retomo la lectura de Sumisión y leo las palabras proféticas de Houellebecq que resumen su argumento y que, en este 2025, año muy cercano al año en que se desarrolla la trama de Sumisión (2022) ya se ven plasmados en la vida cotidiana de los países que componen esta Europa discapacitada. El argumente se basa en la visión futurista en la que Francia y por ende Europa, se enfrentan a una crisis política y social derivada de la llegada al poder de un político ficticio de un partido ficticio que responde al nombre de Fraternidad Musulmana y que gobernará Francia lo que le permitirá eliminar leyes como las de la igualdad entre hombres y mujeres, la implantación de la poligamia y el proyecto de hacer de Europa un nuevo Imperio Romano islámico, con Francia como eje central.

Este relato de ficción, Houellebecq no lo dirigió a los políticos – estos hacen lo que vienen haciendo desde siempre: alcanzar el poder y mantenerse en él el mayor tiempo posible para disfrutar de sus privilegios – Lo enfocó a la sociedad, una sociedad ovejuna, maleable, acomodaticia inmersa en la desesperanza. Una sociedad sorda y ciega a las injusticias cometidas por los gobiernos como, por ejemplo, el abandono de los discapacitados en beneficio de los que invaden nuestros países sin aportar nada a la sociedad y exigiéndole a esta que los mantenga a pensión completa.

Houellebecq, en su visión utópica del futuro de Europa, se le escapó la llegada de una nueva religión: El cambio climático, que nos va a llevar en un futuro no muy lejano a que nuestros niños no vean nunca un árbol ni nunca lleguen a saborear un pedazo de pan regado con aceite de oliva, porque los olivos han sido sustituidos por placas fotovoltaicas en nombre del progreso. Pero eso sí, saborearan píldoras con proteínas y vitaminas químicas y sándwich de silicio.

Vivimos la sumisión de una Europa discapacitada llevada a esa discapacidad por unos dirigentes discapacitados.