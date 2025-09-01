Ramiro Grau Morancho: «Los copríncipes de Andorra»

Bajo a la calle, pues ahora trabajo en la “bolsa”, y voy a comprar avituallamientos propios de una familia ordinaria, y saludo a un vecino, ya jubilado, que me dice acaba de volver de la playa, pero que mañana se van a pasar unos días a la montaña.

Vamos, vacaciones de playa y montaña.

Se lo puede permitir, pues tiene cerca de ochenta años, y es condueño de una empresa, que parece ser funciona muy bien…, a pesar del gobierno y de Trump, pues exportan mucho a Estados Unidos.

Pero lo que ya no es tan normal es que el presidente del gobierno de España, mientras nuestra Patria ardía por los cuatro costados, haya disfrutado de un mes entero de vacaciones, pasando de todo, y tocando la lira, como Nerón, el incendiario de Roma.

Después de disfrutar de La Mareta, a gastos pagados, él y sus “invitados”, invitados por cuenta nuestra, se entiende, Sánchez ha decidido ir a pasar unos días a la montaña, pero no en España, donde no puede ni salir a la calle, sino a Andorra, ese principado que en realidad es un protectorado, de Francia y España.

Con dos copríncipes, el presidente de la república francesa, que delega en el Prefecto de los Pirineos Orientales, y el Obispo de la Seo de Urgell, que representa a la Iglesia Católica, y a los intereses de la Mitra.

Jorge Pujol intentó ser copríncipe de Andorra, supongo que para facilitar así la salida y el depósito de los miles de millones de euros malversados, defraudados o robados, a Cataluña y a España, presuntamente claro, que todavía no ha sido juzgado… ¡Deben de esperar a que se muera!

No lo consiguió, aunque a punto estuvo.

¿Y para qué ha ido Sánchez a Andorra…?

¿Para coronar copríncesa a Begoña Gómez, de la que dice estar tan enamorado, como el adolescente inmaduro (mentalmente) que es…?

La idea puede parecer descabellada, pero no lo es, en absoluto.

El antipapa Francisco, al que Satanás tenga en el fuego eterno, quería renunciar a ese coprincipado, pues él era el sátrapa absoluto de la Iglesia, (que ha dejado como los bosques incendiados de España), y no quería más Príncipes en la Iglesia. ¡Que para chulo, él!

De cualquier forma, yo me inclino más por pensar que ha ido para entrevistarse con Puigdemont, o sus emisarios y esbirros.

Y es que, lo que pasa en Andorra, se queda en Andorra.

Esta noche, Sánchez va a ser entrevistado por su feladora de cabecera, Pepa Bueno.

Supongo que para informarnos de su mes de vacaciones, en la playa y en la montaña de Andorra, e intentar seguir engañando al personal.

Prometo no encender las cadenas en las que salga Nerón Sánchez, ni comentar ninguna de sus mentiras, paridas y ocurrencias.

A grandes males, grandes remedios.