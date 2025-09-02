Jesús Calvo: «España, unidad de destino en lo universal»

De la vida política de José Antonio Primo de Rivera, no se entendería nada sin meditar a fondo su discurso de fundación de la Falange, pronunciado el 29-10-1933 en el Teatro de la Comedia: “La Patria es una unidad total, en la que se integran todos los individuos y todas las clases. La Patria, no puede estar en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor organizado. La Patria es una síntesis trascendente e indivisible con fines propios que cumplir y que remos que el Estado sea el instrumento eficaz, autoritario, al servicio de una unidad indiscutible y permanente de esa unidad irrevocable que se llama Patria. Y con esto, ya tenemos todo el motor de nuestros actos futuros y de nuestra conducta presente”.

Así, el nacionalsindicalismo será un concepto fundamental: la Patria como “unidad de destino en lo universal”, de forma que España no solo es un territorio de masas amorfas, sino una entidad completa, que supo y sabrá cumplir misiones con repercusión incluso en lo universal.

La nación no es una unidad física individualizada por sus accidentes orográficos o lingüísticos, sino entidad histórica diferenciada de las demás en lo universal por una propia unidad de destino, porque proyecta su cristiana misión al resto de las naciones, nada menos, que en su evangelización a casi medio mundo.

En este sentido se puede decir que España no es nuestra, como objeto primordial absoluto, al haberla recibido del esfuerzo de generaciones anteriores seculares y ha de entregarse como depósito sagrado a las que la sucedan.

España, no solo es nuestra sangre, porque tuvo el acierto de unir en una misma gloria a muchas sangres distintas y haciéndolo, acaso, la raza más híbrida del continente, con la serie de trasiegos invasores que ha tenido: del norte, del este y del sur, como punto obligado de paso de civilizaciones, de antes y después de Cristo. De ahí sus riquezas psicológicas y sus variadas y envidiables bellezas femeninas en el mundo, me atrevo a decir.

España, no es solo nuestro tiempo, ni el tiempo de nuestros antepasados, ni el de nuestros hijos: España es una unidad de destino en lo universal, esencia definitoria de José Antonio.

Así se entiende esa metafísica definición aparentemente abstracta, vaga o afectadamente poética.

Ser español, no solo es haber nacido en España, sino ser llamado a participar en esa empresa que realizó y realizará nuestra Patria en la historia del mundo y no solo en los casi tres siglos de su imperio en los mares, los continentes y en su brazo derecho en la Historia de la Iglesia de Cristo. De ahí la protección providencial en sus empresas políticas, sociales, militares y apologéticamente católicas, que ha hecho calificarla en el Vaticano como “Tierra de María Santísima”. La que más advocaciones ha dedicado amorosamente a la Madre de Dios.

“La Patria es un gran barco donde todos debemos remar. La España que propugnamos, no será la de la clase más fuerte. Será la de todos” (José Antonio).

El veredicto de José Antonio, es implacable en lo referido a los partidos políticos, como instrumentos de desunión.

En aquellos años treinta, una veintena de partidos políticos que él conoció, con representación parlamentaria que no cesaban de destrozarse los unos a los otros. No olvidemos que la mayor preocupación de José Antonio, era la división interna entre regiones, por debilidad material y espiritual, que destruye una nación en todos los órdenes; sin unidad de fe religiosa: alma y esencia de una Patria bien fundada.

¿Cómo no entender la profundidad joséantoniana de la España como “Unidad de destino en lo universal”…?

