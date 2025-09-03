Dime cuánto tienes y te diré cuánto temes

Cuántas personas que gozan de una situación económica inmejorable, viven en un estado permanente de desasosiego, cuando no de infelicidad, simplemente por la ansiedad que les produce el miedo a perder lo que tienen.

Otro tanto sucede cuando se ama mucho a otro ser, pareja o hijos, donde la zozobra a que les pueda pasar algo, accidente o enfermedad, hace que vivan en un estado de preocupación cuasi permanente. A más amor, más temor.

Tan solo cuando pones a Dios en el centro de tu vida es cuando todo aquello que hasta ese momento considerabas importante, baja a un segundo nivel, al saber que si tienes a Dios, por fuerte que sea la tormenta, pase lo que pase, tienes un seguro a todo riego firmado por alguien que nunca quebrará y te dejará perecer.

Es la póliza de la fe.

Lo material, viene y va. En cuanto a lo otro, lo espiritual y anímico, es la fe la que te da el convencimiento del reencuentro en el más allá; cuando no aquí y ahora, como a algunos, tremendamente necesitados del amor que han perdido, como consuelo, se les puede conceder.

Afortunados aquellos que habiendo perdido a un ser querido, han podido comprobar que su espíritu permanece junto a ellos, durante un tiempo, para poderlos consolar, al demostrarles que la muerte no es más que un umbral, y que el amor y el cariño forman parte de la inmortalidad, y que lejos de desaparecer con la muerte, es algo más que un “nos volveremos a ver”.

________________________________

NOTA: Que un ateo no esté de acuerdo con mis palabras, es normal ya que su visión del ser humano se reduce a un simple acontecer de años, salpicado de casualidades, que concluye en un buffet libre para gusanos.

En cualquier caso, cuando se producen manifestaciones post mortem, para el creyente serán una ratificación de la inmortalidad del alma y –por ende- de su fe; mientras que para los ateos, ante su incapacidad para comprender y negar lo evidente, dirán que se trata de poltergeist. Un nombre pretencioso para denominar todo aquello que sucede y –en su fuero interno- no saben por qué.

Ahora bien, a la hora de inventar teorías peregrinas y buscarle los tres pies al gato, hay que reconocer que el ateo es único e incansable en su quehacer. Todo antes que reconocer que el equivocado no era el hombre de fe, sino él.

Si hay que mentir, se miente; si hay que inventar, se inventa. Al fin y al cabo, los mandamientos de la Ley de Dios, tampoco fueron nunca con él.