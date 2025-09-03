Pedro Manuel Hernández: «La desvergüenza política de Illa y la claudicación ante Puigdemont»

El molt honorable president de la Generalitat de Catalunya –Salvador Illa– ha cruzado, sin rubor ni vergüenza, el último umbral de la mayor degradación política: amnistiar, «de facto», al prófugo y golpista — Carles Puigdemont– con una reunión calculada para blanquearlo y rehabilitarlo política y juridicamente. No fue un encuentro cualquiera, sino un acto teatral con un simbolismo que apesta a cesión y rendición. Lo hicieron, además, en un espacio desnudo de banderas, porque Puigdemont no quería ver la de España y –como si de un monarca absoluto se tratara– se aceptó su capricho sin rechistar. Ni rastro de la rojigualda, ni rastro de dignidad ni de moralidad. Illa accedió sin pestañear, tragándose el sapo entero, demostrando que su ambición personal y la agradecida servidumbre al guion de Sánchez están por encima de la más mínima lealtad institucional hacia España.

Lo indecente no es solo la foto, –cuidadosamente filtrada a los medios para dejar bien claro que era Puigdemont quien marcaba las condiciones– lo intolerable es el silencio cómplice de Illa sobre lo que él mismo afirmó en su día:

[…] «que la amnistía no cabía en la Constitución de España, que era un disparate y que jamás podría ser aceptada porque suponía quebrar el principio de igualdad ante la ley».

Palabras que hoy yacen ya enterradas bajo la alfombra de su oportunismo. Ha pasado de defensor del Estado de derecho a cómplice del fugitivo y golpista de Waterloo. Su metamorfosis política no es casual: responde a un pacto sellado en la Moncloa con Sánchez como arquitecto y con Illa, como su servil delegado y fiel conmilitón en Cataluña.

La amnistía ha dejado de ser una medida excepcional para convertirse en una productiva moneda de cambio permanente. Illa no solo la avala la legitima amnistia con gestos, sino que — al reunirse sin ningún símbolo patrio– acepta el marco legal de Puigdemont y no se limita a blanquearlo. Lo eleva a la categoría de interlocutor valído e imprescindible, como si la democracia española necesitara arrodillarse ante quien se fugó –de noche y escondido como una rata– para así evitar responder de sus delitos. No hay mayor burla a los jueces, a los fiscales y a los ciudadanos que cumplieron la ley, mientras él siguecdinamitando el Estado desde su palacete de Waterloo.

Que Illa hable hoy de “pasar página” es un insulto a la inteligencia de todos los españoles. Pasar página, no es entregar la Constitución a quienes la pisotearon; pasar página, no es humillar a las instituciones del Estado eliminando la bandera nacional del marco de un encuentro oficial y pasar página, no es disfrazar de reconciliación lo que en realidad es sumisión. Lo que Illa y Sánchez llaman “convivencia” es, en realidad, «supervivencia política» a costa de arrodillarse ante los golpistas e independentistas catalanes.

El cinismo llega al extremo de convertir a Puigdemont en protagonista, mientras se invisibiliza a España. Ni una palabra de respeto a los millones de catalanes que se sienten tan españoles como el resto, ni un gesto publico de reconocimiento a quienes soportan años de fractura social y persecución ideológica y lingüística . Para Illa, solo cuentan los votos que lo sostienen en el poder — como a su » puto amo» Sánchez (Puente dixit)– aunque para ello tenga que blanquearlo de españolista y constitucionalista.

El mensaje que se lanza es muy devastador: «el que rompe la ley no solo queda impune, sino que se sienta en la mesa de negociación como un igual, o peor aún, como alguien con derecho de veto sobre los símbolos del Estado». En ese marco, ¿qué autoridad moral queda para exigir a cualquier ciudadano que cumpla la ley…? ¿Qué legitimidad le queda al Gobierno para hablar de justicia, cuando ellos mismos la convierten en papel mojado para mantenerse en el poder…?

La desvergüenza de Illa es total, pero no se explica sin el marco de un Ejecutivo central que ha decidido dinamitar los pilares de la democracia para mantenerse un día más en la Moncloa. Sánchez ha hecho de la mentira su norma, y de la cesión su estrategia. Illa –que en otro tiempo se presentó como un político moderado y de fiar– ha terminado siendo el más dócil de sus peones. Se presenta como “hombre de Estado” y acaba actuando como lacayo de un prófugo y golpista.

La Generalitat –con esa vergonzante foto del apretón de manos– certifica que ya no responde al interés de todos los catalanes, sino solo al de una minoría vengativa e separatista que chantajea y condiciona al conjunto de España. El Govern se ha convertido en una oficina de intereses particulares, donde el fugitivo dicta las reglas y los demás obedecen. Y el Gobierno de Sánchez –en lugar de poner freno– alimenta esa deriva con tal de conservar una mayoría precaria en el Congreso.

El cierre de esta escena es demoledor: Illa, sin bandera española detrás, agachando la cabeza ante Puigdemont y llamándolo interlocutor válido y oficial. Ese es el retrato de una Cataluña sometida institucionalmente y el de una España desangrada políticamente por un presidente que ha cambiado la dignidad nacional por su supervivencia personal. La Generalitat y el Gobierno de Sánchez no representan hoy la soberanía del pueblo español, sino la claudicación ante quienes siempre quisieron destruirla. Es la prueba definitiva de que la traición y la mentira cuando se normalizan y se institucionalizan, se convierten en el método oficial y legal de gobierno.