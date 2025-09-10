Carta a la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo. Miguel Bernad, Manos Limpias

A la fiel servidora del Fiscal General del Estado, María Ángeles Sánchez Conde.

En un informe preceptivo pero no vinculante respecto a la querella, interpuesta por Manos Limpias contra Conde Pumpido y los magistrados que avalaron la ley de amnistía, la Teniente Fiscal, fiel servidora del imputado Fiscal General del Estado emite, un informe solicitando el archivo de la querella de Manos Limpias.

El informe no es solo un despropósito, haciendo uso de un argumentario propio de un malabarista, sino que además, desde el punto de vista técnico-jurídico, supone un auténtico disparate.

La sombra de Álvaro Ortiz imputado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos es alargada y, en el caso que nos ocupa, mantiene en el Tribunal Supremo a una fiel servidora para impedir que se juzgue a unos magistrados del Tribunal Constitucional que han prevaricado avalando la Ley de Amnistía.

Qué pena de país, con un Ministerio Público sectario, politizado e inmerso, tanto su cúpula como sus fieles y leales subordinados, en una situación de complicidad y encubrimiento de delitos que afectan a aquellos que deben ser los máximos garantes del Estado de derecho.

Señora Teniente Fiscal, usted es incompatible con nuestro estado de derecho. Usted no se merece estar amparada por el artículo 124 de la Constitución.

Usted es, lisa y llanamente, una fiscal sectaria y partidista y debería estar fuera de la carrera judicial, ya sea por destitución o dimisión…

Fdo.: Miguel Bernad Remón.