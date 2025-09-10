Eva Higueras: «Mujer y Alzheimer»

El próximo 21 de septiembre se conmemorará el Día Mundial del Alzheimer.

Desde 1994 la Organización Mundial de la Salud estableció esta fecha con el objetivo de difundir información sobre esta enfermedad para generar mayor conocimiento de la misma.

El Alzheimer sigue siendo la principal preocupación de salud de la población española (68%), muy cerca del cáncer (72%). De hecho, dos de cada tres españoles conocen alguien en su entorno cercano que padece esta enfermedad.

El “Estudio de la percepción social del Alzheimer en España” elaborado en el marco del Observatorio del Alzheimer y las Demencias destaca un elevado desconocimiento y desinformación sobre los factores de riesgo del Alzheimer. Este aspecto es muy importante ya que se considera que mediante la incidencia de 14 factores riesgo modificables en nuestro día a día (véase estrés, dieta poco saludable, insomnio,…)hasta el 45% de los casos de demencia podrían ser evitados o retrasados.

Por desgracia en nuestro país sigue habiendo un 80% de casos sin diagnosticar lo cual impide tratar de forma temprana el deterioro cognitivo derivado de esta enfermedad y retrasa al acceso a un tratamiento farmacológico que ayudaría a ralentizar las conductas derivadas del Alzheimer.

Cabe destacar que el Alzheimer tiene mayor impacto entre las mujeres y siempre se ha atribuido a la mayor longevidad del sexo femenino aunque los avances científicos demuestran que existen otros condicionantes.

Investigaciones recientes consideran que la mayor incidencia del Alzheimer en las mujeres puede deberse a una combinación de factores como la mayor vulnerabilidad a la acumulación de la proteína tau, exposición a los estrógenos y factores de riesgo cardiovascular (datos del centro de investigación BarcelonaBeta Brain Research Center).

Otros estudios sobre los factores de riesgo del Alzheimer en mujeres se han enfocado en la menopausia los cuales relacionan el descenso de niveles de estrógenos durante esta etapa con una mayor tendencia al desarrollo de Alzheimer.

Al margen de comentar la mayor prevalencia de la enfermedad del Alzheimer entre las mujeres, creo necesario destacar que son las mujeres quienes mayoritariamente asumen el rol de persona cuidadora cuando la enfermedad por Alzheimer es un miembro de su familia.

Es necesario un incremento del presupuesto público destinado a la investigación sobre el Alzheimer y que se respalde la financiación pública de nuevos tratamientos. Se deben desarrollar políticas sanitarias que garanticen un diagnóstico adecuado y que deriven en aquellos tratamientos que tengan como fin atenuar los síntomas tempranos del Alzheimer y apoyar y acompañar a quienes sufren esta enfermedad .

Tras más de 20 años, en la actualidad se están produciendo avances en lo referente a esta enfermedad, en concreto en la investigación de fármacos que llevan a cabo diferentes empresas farmacéuticas. Se prevé que un futuro cercano podrían estar disponibles nuevos tratamientos capaces de frenar la progresión del Alzheimer. Los últimos ensayos clínicos ponen de manifiesto la relevancia de los biomarcadores para encontrar soluciones a esta enfermedad y la importancia de seguir investigando para mejorar en detección precoz.

Es fundamental dar la misma importancia a la investigación biomédica como a la social pues no hay que olvidar a los enfermos y a sus familiares incorporando su voz y sus opiniones.

Es imprescindible la puesta en marcha de políticas activas de apoyo a la demencia a través de tres herramientas claves que ya existen pero, al mostrarse insuficientes, deberían de ser revisadas: la Ley de Dependencia, La estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud y el Plan Integral de Alzheimer y otras demencias.

Solo así, y potenciando la investigación, se podrá avanzar en la lucha contra el Alzheimer.