Pedro Manuel Hernández: «La ‘justificada ausencia’ de Feijóo y la ‘dignidad institucional’ en la apertura del año judicial»

La apertura del año judicial en España siempre debería ser un acto solemne, un recordatorio de que el Estado de Derecho es el último dique frente al abuso de poder. Lo preside el Rey, lo organiza el Tribunal Supremo y debería simbolizar la fortaleza de la Justicia independiente. Sin embargo, la realidad es bien distinta: el acto se ha convertido en un escaparate manoseado por el Gobierno de Sánchez para exhibir a un Fiscal General cuestionado, señalado, cada vez más desprestigiado, e incluso, imputado. Y ante semejante farsa jurídica e institucional, Alberto Núñez Feijóo –el invicto galego do Peares– hizo lo único digno, político, social y moralmente que tenía que hacer no prestarse a blanquearla con su presencia.

El líder del PP ha explicado su postura, por activa y pasiva, con una contundencia aplastante, que paradójicamente, ha escandalizado más a los tibios que a los culpables: «no se puede normalizar que un presunto delincuente se dirija con gesto solemne a los mismos jueces que lo investigan y que, tal vez, acaben juzgándole». El Fiscal General –Álvaro García Ortiz– no es hoy el garante de la legalidad, sino un peón sumiso al servicio de Sánchez. Un fiscal manchado por el escándalo e incapaz de sostener su cargo con dignidad y que se aferra al puesto únicamente porque el Gobierno necesita un comisario político dentro de la Fiscalía.

¿Debe el líder de la oposición participar en ese teatrillo politico-juridico…? ¡No, rotundamente, no! Feijóo recordó, con acierto, que «no existe mandato constitucional ni obligación reglamentaria que le vincule a esa ceremonia». Su presencia sería puramente decorativa, un gesto que en circunstancias normales simbolizaría respeto institucional. Pero en este escenario adulterado, su ausencia no es una omisión: es una declaración política con todas las letras. Y lo cierto es que tiene razón. En política, igual que en la vida, no basta con estar; hay que saber cuándo no estar.

El Gobierno de Sánchez ha convertido la Justicia en un campo de minas. Ataca a los jueces cuando no le son favorables, premia a los fiscales sumisos, degrada el Consejo General del Poder Judicial con bloqueos interesados y, ahora pretende disfrazar de gran solemnidad lo que no es más que una claudicación institucional. La amnistía para los golpistas catalanes, las presiones a magistrados incómodos y la colonización de órganos judiciales son pruebas suficientes de un plan sistemático: dinamitar la independencia judicial para garantizar la impunidad de sus socios y de su propio entorno.

Ante ese panorama, ¿qué sentido tendría que Feijóo apareciera en la foto sonriendo educadamente mientras García Ortiz pontifica desde la tribuna…? ¡Ninguno!. Sería regalarle al Gobierno la perfecta coartada que busca: la total apariencia de normalidad. Y la normalidad se rompió hace tiempo, el día en que el Ejecutivo decidió que la Fiscalía debía convertirse en su ariete político y el Fiscal General en su obediente acólito judicial.

Algunos detractores han insinuado que la ausencia de Feijóo supone un desplante al Rey. !Mentira!. El Rey preside el acto como Jefe del Estado, pero no lo convoca ni lo organiza: lo hace el Tribunal Supremo. Feijóo «ni cuestiona ni deslegitima a la Corona ni a la judicatura». Al contrario, «su gesto es un acto de respeto»: no se presta a aplaudir mientras un Gobierno corruptor degrada, en presencia del monarca, lo poco que nos queda de institucionalidad. El verdadero desprecio al Rey y a los jueces es sentar en la mesa principal a un Fiscal General manchado y defenderlo como si fuera un santo varón.

Socialmente, la postura de Feijóo conecta con el sentir de millones de españoles que ya no se tragan los cuentos de Sánchez ni el teatrillo de su maquinaria propagandística. La gente percibe lo evidente: que las instituciones están secuestradas, que la Justicia se usa como herramienta de supervivencia política y que los supuestos guardianes del orden legal son, en realidad, los enterradores del Estado de Derecho. En ese clima de indignación, la ausencia de Feijóo no solo es comprensible, sino, que moralmente es obligada.

La política también se mide en símbolos, y el símbolo de Feijóo es potente. Frente al servilismo de quienes acuden a todo aunque sea tragando bilis, él ha dicho basta. ¡No legitima farsas. No se presta a blanquear a un Gobierno que confunde el BOE con su cortijo privado. No aplaude a fiscales manchados ni aplaudirá nunca a un Sánchez dispuesto a todo con tal de perpetuarse en el poder!

Quienes critican a Feijóo por no estar, deberían preguntarse por qué están ellos: ¿para qué sirven las palabras altisonantes contra la politización judicial si luego se participa en la pantomima como si nada ocurriera…? Eso sí es incoherencia. ¡Lo de Feijóo es coherencia pura, y además coraje político, el de marcar un límite claro en un país que parece haber olvidado dónde están las líneas rojas!

La ausencia de Feijóo en la apertura del año judicial «no es una debilidad, es una fortaleza». Es una bofetada moral a un Fiscal General desacreditado y al Gobierno que lo sostiene. Es un aviso a Sánchez de que no todo vale, de que todavía queda alguien dispuesto a plantar cara y decir “no” cuando lo más cómodo sería callar y tragar.

Lo verdaderamente escandaloso no es la ausencia del líder de la oposición, sino la presencia obscena de un Fiscal General bajo sospecha, sostenido por un presidente sin escrúpulos que ha convertido la democracia en su chiringuito personal. ¡Feijóo no se equivocó, ha hecho lo correcto!. Porque en tiempos de farsa institucional, la única forma de respeto a la justicia es no legitimar su degradación. Y porque frente al atropello sistemático del sanchismo, «la dignidad también se defiende con un asiento vacío» en el momento adecuado y oportuno.